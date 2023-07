Che Tempo Che Fa, nuova mossa Rai: Fazio perde tutto sui social

La Rai nelle scorse ore si è mossa sui profili social di Che Tempo Che Fa. Sembra proprio che gli account legati al programma di Fabio Fazio resteranno nelle mani della TV di Stato. Questo dettaglio è possibile notarlo attraverso dei particolari movimenti in corso sulle pagine di Twitter, Facebook e Instagram dedicate alla trasmissione. Ciò che si nota è che il volto del conduttore è sparito nelle immagini profilo di questi account, dove invece ora vi sono i loghi della Rai.

Il profilo Facebook conta 1,3 milioni di Mi Piace e 2 milioni di follower, su Twitter vi sono 560mila seguaci e su Instagram circa 600mila follower. Ma cosa sta accadendo a questi account social del programma di Fabio Fazio? Come riporta TvBlog, la spiegazione non è poi così difficile da comprendere. Infatti, queste pagine social legate a Che Tempo Che Fa sono in realtà di proprietà della Rai. In quanto il programma è ormai approdato su Nove, dopo l’addio di Fazio, la TV pubblica ha deciso di trasformare questi account social in “Archivio del programma Rai stagioni 2020-2023”, come è possibile notare nelle bio.

Che Tempo Che Fa: si ripartirà da zero sui social network

Si presume che nei prossimi giorni verranno creati dei nuovi profili ufficiali dedicati al programma, che continuerà a mantenere lo stesso titolo. Intanto, le comunicazioni riguardanti la prossima edizione del talk show su Nove verranno divulgate attraverso gli account social del conduttore ligure.

È chiaro che sui social network sarà necessario ripartire da zero per Che Tempo Che fa. La trasmissione perde così in automatico tutti i follower conquistati negli anni. Una perdita, questa, che non va sottovalutata. Infatti, c’è da considerare che secondo la classifica stilata da Sensemakers per Primaonline.it il programma, fino a maggio scorso, era considerato come la trasmissione di informazione della televisione italiana più social.

Come è possibile notare, il programma via social riusciva a registrare numeri abbastanza alti per quanto riguarda le interazioni, anche quando non andava in onda. Chi vorrà continuare a seguire il talk show di Fabio Fazio su Nove, le cui novità sono già state svelate, potrà farlo non appena verranno creati dei nuovi profili sulle piattaforme social.

Nel frattempo, a quanto pare, il profilo TikTok con circa 300mila follower sembra essere ancora legato al programma. Infatti, su questa piattaforma social non ci sono state modifiche da parte della Rai.