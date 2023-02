Sta facendo parecchio discutere il monologo di Luciana Littizzetto fatto durante la puntata di “Che tempo che fa” andata in onda domenica 19 febbraio. La comica ha usato il suo spazio nel talk di rai 3 per denunciare la problematica degli affitti impossibili per gli studenti fuori – sede. Negli ultimi mesi si è parlato molto della questione e tantissimi giovani si sono lamentati dei prezzi esorbitanti per delle stanze decisamente poco vivibili. ‘Lucianina’ ha cercato di portare luce sulla vicenda utilizzando la sua solita ironia ed ha fatto un divertente monologo prendendo ad esempio un annuncio improponibile di una stanza in affitto. A quanto pare, però, il discorso della Littizzetto non portava la sua firma, bensì quella di un’altra persona, che la conduttrice ha prontamente dimenticato di citare. Di chi si tratta?

A denunciare il plagio moltissimi utenti, tra cui la giornalista Charlotte Matteini, che ha riportato il tutto sul suo profilo Twitter. Pare proprio che il monologo sia stato copiato dalla copywriter e content creator Noemi Mariani, in arte ‘Mangiapregasbatty’. Quest’ultima ha ideato un format dal nome “Case da incubo”, in cui, ogni giorno, sui suoi profili social, pubblica gli spaventosi annunci affittuari, cercando di evidenziare una problematica che accomuna moltissimi della nuova generazione. Ebbene, andando a confrontare il monologo della Litizzetto con un video postato da Noemi, si può vedere come le battute siano effettivamente uguali.

La stessa ironia sullo spazio troppo ristretto per poter persino rifare il letto, che porterebbe una persona a “rompersi le nocche”. Simile riflessione sull’annuncio della stanza senza cucina “che potrebbe andare bene per un certo tipo di persona”, a cui la comica ha replicato dicendo “Chissà che persona, che non ha bisogno di mangiare forse”. Una frase che ricorda molto quella del video della Mariani: “Che tipo di persona, una non dotato di esofago”. Insomma, stessa idea, stesso annuncio preso ad esempio e stesse battute: è praticamente tutto uguale. Ma, a questo punto, perché non citare la fonte? La stessa “Mangiapregasbatty” si è mostrata molto turbata da questa ‘rapina’.

Thread Ieri sera Littizzetto a "Che Tempo che Fa" ha parlato del problema del caro affitti per i fuori sede. Ha preso un po' di annunci trovati qui sul Web e ha fatto un monologo. Peccato si sia dimenticata di specificare la fonte da cui ha tratto tutto, battute comprese pic.twitter.com/ITpZDGr2kn — Charlotte Matteini (@CharlyMatt) February 20, 2023

“Qui format che vengono inc***ti”, ha subito scritto ieri sera la copywriter sul suo profilo Instagram. Lo sdegno di Noemi è poi continuato questa mattina 20 febbraio e si è sfogata postando diverse storie. La 33enne ha anche suggerito ai suoi followers di scrivere direttamente sul profilo del programma di Rai 3: “Indignatevi nei commenti del video di ‘Che tempo che fa’. Qui si fo***no tutto, pure le idee”. Inoltre, ha voluto sottolineare che la problematica degli ‘affitti impossibili’ riguarda una generazione di cui Luciana Littizzetto non fa parte, per cui, a maggior ragione, non è un tema che spetterebbe a lei trattare. La content creator ha aggiunto di essere stufa di non avere quel potere che le avrebbe permesso di far valere la sua voce in situazioni come queste.

In ogni caso, la Mariani sta ricevendo l’aiuto di moltissimi utenti, che stanno invadendo di messaggi il profilo di “Che tempo che fa” e quello della stessa Luciana Littizzetto. Tra i tanti, hanno hanno mostrato il loro supporto anche il conduttore Marco Maccarini e lo speaker radiofonico Diego Passoni. Al momento, la comica non ha ancora commentato la vicenda. Tutto tace anche da parte di Fabio Fazio e gli autori del programma. Non resta che attendere per scoprire se decideranno di far fronte alle accuse di plagio o se, addirittura, decideranno di invitare “Mangiapregasbatty” nella trasmissione, come lei stessa ha richiesto nelle sue storie Instagram.