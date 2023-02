Che tempo che fa, l'”invidiosa” Marisa Laurito punge Fabio Fazio

Marisa Laurito, Mara Maionchi e Sandra Milo sono state alcune fra le ospiti della puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio di questa sera, 12 febbraio (insieme a Marco Mengoni e Giorgia). Questo trio di signore così arzille era presente in puntata per presentare la seconda stagione di Quelle brave ragazze, il divertente format che tornerà a febbraio su Sly Uno e in streaming su Now.

La nota produttrice musicale (celebre per le sue parolacce e il suo carattere fumantino), l’attrice campagna dalla r moscia e l’attrice musa di Federico Fellini si sono sedute al tavolo della trasmissione per raccontare al conduttore tutte le curosità sulla trasmissione di cui sono protagoniste e gli assurdi retroscena delle riprese.

Come si può facilmente immaginare, visti i tre personaggi, le tre protagoniste di Quelle brave ragaazze si sono davvero divertite come pazze, impegnate in numerose sfide organizzate dalla produzione in Francia, fra Montecarlo e il Sud della Francia.

Nonostante avesse tre ospiti, ad ogni modo, Fabio Fazio non è a quanto pare riuscito a gestire le presenti con il dovuto garbo, focalizzando la sua attenzione soprattutto su Sandra Milo. Sarà per la carriera, sarà perché a brevissimo compirà 90 anni, per Marisa Laurito Fazio ha avuto occhi quasi solo per la Milo, inondandola di domande a discapito delle altre due “colleghe”.

Marisa Laurito stizzita con Fabio Fazio punge il conduttore

L’attrice e cantante di Il babà è una cosa seria, dopo aver resistito per un po’, si è sentita in dovere di pungere il presentatore di Che tempo che fa. Dopo l’ennesima domanda a Sandra Milo, Marisa Laurito se n’è uscita, “invidiosa” per le attenzioni rivolte all’amica, con: “Vabbé però se tu volevi fare un’ìntervista a Sandra Milo ce lo dicevi e stavamo a casa. Fabio si sta rivolgendo solo a lei, quando c’è lei scompariamo!”. “Io voglio conquistarla, voglio vedere se riesco a recuperare visto che lei ha detto solo sotto i 50 anni!” ha replicato Fazio, scherzando sulle preferenze di Sandra Milo in materia di uomini. A questo punto Maurisa Laurito ha poi messo il carico da novanta, aggiungendo: “Allora ce l’hai una domanda per noi?”

La reazione di Marisa Laurito, invero, sembra essere stata forse un po’ esagerata e fuori contesto. Per quanto si sia effettivamente parlato parecchio della Milo, non si può certo dire che lei e la Maionchi siano state snobbate a tal punto da giustificare una strigliata a Fazio!