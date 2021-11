Che tempo che fa: l’inglese di Fazio e le lacrime di Lady Gaga

L’artista statunitense è stata ospite di Fabio Fazio per presentare il nuovo film House of Gucci. Ecco il divertente scambio fra i due

Lady Gaga è stata l’ospite internazionale della puntata di Che tempo che fa del 14 novembre. E che ospite! L’artista statunitense è tornata in un programma italiano a ben 12 anni di distanza dalla storica intervista con Simona Ventura. In molti fan si ricorderanno della sua partecipazione a Quelli che il calcio nel 2009, diventata iconica proprio per le gaffe della conduttrice.

Con la sua partecipazione a Che tempo che fa (rigorosamente registrata) Lady Gaga ha avuto l’occasione di presentare il film House of Gucci. La pellicola uscirà nelle sale italiane il prossimo 16 dicembre per la regia di Ridley Scott. Nel film Lady Gaga interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani, la ex Lady Gucci mandante dell’omicidio del marito, Maurizio. Il film è stato girato quasi interamente in Italia, fra Gressonney, Roma e Milano. Insieme alla cantante anche Adam Driver, protagonista nel ruolo di Maurizio Gucci.

Fra una chiacchiera sul film e l’altra, ovviamente, Fabio Fazio ha anche avuto modo di raccontare la straordinaria carriera della cantante al pubblico. Ad oggi, Lady Gaga ha alle spalle milioni di dischi venduti in tutto il mondo, un premio Oscar (Miglior colonna sonora per Shallow, scritta per il film A Star is born) e un Golden Globe per Miglior attrice grazie ad American Horror Story Hotel. L’RVM che il presentatore ha mostrato all’artista ha creato, proprio alla luce di questo curriculum così ricco, parecchia emozione alla cantante. Dopo aver rivisto tutti i suoi successi, Stefani Germanotta è scoppiata in lacrime, ringraziando Fazio per lo splendido omaggio.

Nel corso dell’intervista, tra le altre cose, abbiamo sentito per la prima volta Fabio Fazio parlare in inglese. Il gancio gli è arrivato quando Lady Gaga ha iniziato a raccontare come ha imparato a recitare con l’accento italiano. Un siparietto davvero simpatico, che ha messo in luce ancora di più l’evidente sintonia che si è creata fra i due. Fabio Fazio si è trovato davanti a sé, al contrario della storica nemica Madonna, un’artista particolarmente umile e terra terra, che si è raccontata a cuore aperto senza fare la diva. “Ti volevo ringraziare, sei stata molto gentile, dobbiamo vederci più spesso” ha dichiarato Fazio.