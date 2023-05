Con la conferma dell’uscita di Fabio Fazio dalla Rai è tornato vivo l’interesse del pubblico nei confronti del conduttore. In particolare è tornata a galla l’annosa questione dello stipendio di Fazio, che negli anni è sempre stato oggetto di pesanti critiche. Anche se non si hanno cifre ufficiali, in quanto la Rai è solita non comunicare gli introiti dei singoli programmi, secondo alcune indiscrezioni Che Tempo Che Fa era capace di far guadagnare alla rete 1 milione di euro a puntata solo con la pubblicità. I costi della trasmissione invece si aggiravano intorno ai 450.000 euro. Una dura perdita quindi quella della Rai che, con Fazio destinato a entrare negli studi di Discovery, subirà un danno non da poco.

Le polemiche sullo stipendio di Fabio Fazio

“Le regole le fa il mercato, nessuno regala nulla. Il programma costa 450 mila euro, 15 secondi di pubblicità costano 40mila euro. Considerando 16 minuti di pubblicità, si fa presto a comprendere costi e ricavi”. Così Fabio Fazio tempo fa aveva risposto alle solite critiche che venivano fatte al suo programma e ai suoi costi. Secondo molti “Che Tempo Che Fa” costava troppo e lo stesso valeva per lo stipendio del conduttore. Il contratto di Fabio Fazio in realtà non è mai risultato essere particolarmente oneroso e la stessa Rai aveva dichiarato: “Fazio costa 50 mila euro a puntata di prima serata e 13 mila a puntata di seconda serata oltre a 7mila euro come autore. 50mila è, euro più euro meno, quanto prendono Carlo Conti e Antonella Clerici a serata.”

L’accusa più famosa fu quella mossa da Di Maio e Salvini per il suo cachet troppo alto. Ovviamente non è un caso l’interesse del mondo della politica nei confronti del conduttore, che sin dagli inizi della sua carriera, ha sempre trattato temi legati alla cosa pubblica dimostrando di voler conservare un legame con la politica e fatti di attualità. Come in molti ricorderanno, nel 2019 Michele Anzaldi, consigliere di maggioranza e deputato Pd, aveva addirittura avanzato la richiesta di aprire un’indagine alla Corte dei Conti sulla regolarità dello stipendio di Fabio Fazio da 2,2 milioni di euro.

L’inchiesta fu poi archiviata dai magistrati contabili in quanto era stato dimostrato che il costo delle puntate “è stato inferiore del 50% rispetto al costo medio dei programmi di intrattenimento Rai”. Anche i ricavi e lo share erano stati totalmente in linea con le aspettative ma lo stipendio di Fazio fu comunque ridotto del 10%, a seguito della politica di razionalizzazione sui costi portata avanti dalla stessa Rai.

La perdita della Rai

Duro colpo per la Rai quello del passaggio di Fabio Fazio a Discovery. Il programma capitanato dal conduttore di origini liguri ha sempre portato ottimi ascolti in casa Rai. Ciò significa anche pubblicità e quindi guadagno. In 40 lunghi anni di carriera, Fazio era riuscito a creare un programma unico nel suo genere, un vero e proprio salotto in cui accogliere i suoi illustri ospiti e al quale bene o male tutti ambivano. Non c’era personaggio famoso di passaggio in Italia che non volesse fare tappa a “Che Tempo Che Fa”.Insomma auguri a chi si dovrà trovare a gestire un compito gravoso come quello di sostituire una personalità del calibro di Fazio in un programma di punta della rete pubblica.

Lo stesso Ferruccio de Bortoli, riferendosi all’addio di Fazio aveva affermato: “Il tuo addio è una grandissima perdita per il Servizio Pubblico e un grandissimo errore editoriale”, mentre Fiorello, con l’ironia e la leggerezza che lo contraddistinguono da sempre, durante la puntata di questa mattina di Viva Rai 2 aveva detto: “Io già immagino la riunione: ‘C’è uno bravo, che facciamo? Cacciamolo via”. Quindi siate meno bravi.” Insomma quello della Rai sembrerebbe essere un vero e proprio autogol che difficilmente verrà dimenticato.

Quanto guadagnerà Fabio Fazio in Warner Bros. Discovery

“Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros. Discovery, uno dei principali operatori media a livello mondiale”. Questo il messaggio lanciato da Warner Bros. Discovery, che non ha ancora fornito dettagli sul nuovo stipendio di Fabio Fazio.

“Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera.”