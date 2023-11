Che tempo che fa, imbarazzo da Fazio: Sinner, non cambiare mai

Jannik Sinner, non cambiare mai. Chi segue il tennis conosce da tempo il talento cristallino dell’atleta altoatesino. Nelle ultime settimane del giovanotto si è accorta anche la tv e quindi anche il grande pubblico. E non c’è un italiano che non ami il campione che è un personaggio atipico. Educatissimo, timido e al contempo stupendamente spontaneo. Sinner è davvero un qualcuno: giusto per capirci, è il tennista italiano più forte che l’Italia abbia mai avuto (ed ha soli 22 anni) ed è noto a livello globale.

Eppure, per dirla in gergo, non se la tira minimamente e quelle volte che gli tocca andare davanti alle telecamere si nota che non vede l’ora di andarsene e farsi gli affari suoi. Non perché sia snob, ma per il semplice fatto che dell’essere vip, seppur lo è, non gliene frega nulla. Sarà anche per questo che a Che Tempo Che Fa, dopo aver vinto assieme ai suoi compagni la leggendaria Coppa Davis, ha pure messo simpaticamente e involontariamente in imbarazzo Fabio Fazio.

Nella puntata di domenica 26 novembre di CTCF, Sinner si è collegato con il talk show in onda su Nove da Malaga, fresco della conquista indimenticabile della Coppa Davis. A un certo punto Fazio ha ricordato a Sinner che, alla luce della mitica vittoria, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato tutto il team azzurro al Quirinale il 21 dicembre.

“Immagino che tu lo sappia”, la chiosa del conduttore. E invece Sinner non ne sapeva proprio nulla e infatti la sua reazione è stata tutta un programma: non ha detto una parola, ma la sua espressione ha lasciato intendere che non aveva la benché minima idea di ciò di cui stava parlando il giornalista.

Fazio, con divertito imbarazzo, si è accorto dell’impasse e ha ripetuto a Sinner che Mattarella ha invitato lui e i compagni per un omaggio. Jannik, senza fingere alcunché, ha sorriso e ha candidamente ammesso: “Ah ok, grazie, lo ho saputo ora da te”. Il pubblico in studio a CTCF si è messo a ridere. Fazio ha chiuso con una brillante battuta: “Mi fa piacere, vedi che la tv serve a qualcosa”.

Sinner, non cambiare mai. In un mondo dove cani e porci si sentono delle star, Jannik è una star per davvero. Ed è pure amabilissima umanamente perché, oltre a essere un fuoriclasse della racchetta che fa divertire milioni di italiani, è un ragazzo dal garbo e dall’umiltà disarmante. Viva lo sport, via l’educazione, viva Sinner!