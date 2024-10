Che tempo che fa, Fazio gelato da Al Pacino: “Mi vuoi cacciare?”

Questa sera, domenica 20 ottobre, sul Canale Nove è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa. Come ogni settimana, Fabio Fazio ha accolto nel suo studio una lista d’importanti e illustri ospiti, tra cui Tananai, Gabriele Muccino, Valentina Romani e Daniela Zuccoli Bongiorno, moglie del celebre Mike Bongiorno. Inoltre, non sono mancati i personaggi fissi del cast del talk show: Luciana Littizzetto, Ornella Vanoni, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini (Signora Coriandoli), Ubaldo Pantani, Francesco Paolantoni, Diego Abatantuono e Max Giusti. Tuttavia, l’ospite più atteso della serata è stato sicuramente il leggendario attore Al Pacino.

In occasione dell’uscita del suo libro autobiografico “Sonny Boy”, pubblicato lo scorso 15 ottobre, la star di Hollywood si è connessa direttamente da Los Angeles per una lunga intervista con Fabio Fazio. Durante la chiacchierata, Al Pacino ha ripercorso la sua straordinaria vita: dall’infanzia nel Bronx, agli inizi della carriera da giovanissimo, fino ad arrivare al raggiungimento di un successo stravolgente e alle sfide che ha dovuto affrontare nel gestire la fama nel corso della sua lunga carriera. Inoltre, l’84enne ha condiviso aneddoti sui suoi celebri colleghi, tra cui l’amicizia con Marlon Brando, suo co-protagonista ne Il Padrino.

L’icona del cinema si è lasciata trasportare nel raccontare numerosi episodi della sua vita, dilungandosi nelle risposte o nelle spiegazioni e interrompendo spesso lo stesso Fabio Fazio. Ad un certo punto, infatti, il conduttore gli ha detto: “Adesso è domenica e da lei è ora di pranzo, tra poco la lascio così va a pranzare”. Al che, Al Pacino si è reso conto di essersi forse trattenuto troppo a lungo e ha prontamente risposto: “Ah, grazie, è un modo gentilissimo per darmi una pedata e sbattermi fuori dal programma. No, va bene, probabilmente non c’è più tempo. Ma quando inizio a parlare, poi è difficile farmi smettere. Ma vi voglio bene Italia”.

Fazio ha immediatamente cercato di stemperare l’imbarazzo, invitando Al Pacino a fare presto visita nello studio di Che Tempo Che Fa. Il leggendario attore ha risposto con un sorriso affettuoso, mostrando che la sua era solo una battuta ironica. “Si vengo, spero proprio di venire. Grazie per avermi ascoltato, mi sarebbe davvero piaciuto essere di persona con voi”, ha concluso Al Pacino.