Zendaya strega tutti a CTCF: scuse e domanda sbilenca di Fazio

La ‘dea’ Zendaya, al secolo Zendaya Maree Stoermer Coleman, si è materializzata nello studio di Che Tempo Che Fa ed ha convinto tutti. La star statunitense, nota a livello globale, è planata innanzi a Fabio Fazio con un sorriso dolcissimo, quasi impacciato. “Non ci credo che sei qui, è un regalo bellissimo, grazie davvero”, le parole di accoglienza del conduttore savonese. “Per me è un onore essere qui”, la risposta educatissima della diva classe 1996.

A colpire è stata l’umiltà e la disponibilità di Zendaya lungo l’intervista. Avete presente quella classica boria delle star hollywoodiane? Ecco, dimenticatevela. Nell’attrice di Dune non c’è traccia di snobismo. Se ne è accorto pure un estasiato Fazio che forse non credeva di potersi approcciare in modo così rilassato con una delle icone femminili giovanili più famose del mondo.

A un certo punto Zendaya ha persino domandato scusa per non conoscere l’italiano. Avete capito? Ci sono persone che sbarcano da oltreoceano e manco si sforzano di capire due paroline della nostra lingua guardandoci dall’alto al basso perché parlano inglese perfettamente, e una diva come Zendaya chiede persino scusa.

La modestia spontanea mostrata dall’attrice non ha solo colpito Fazio, ma pure gran parte del pubblico del talk di Nove, almeno a giudicare dalle centinaia di commenti social dove c’è stato un vero e proprio plebiscito a favore della diva. Giù il cappello per Zendaya!

La domanda stramba di Fazio

Zendaya è protagonista del film Challenger di Luca Guadagnino, in uscita nelle sale cinematografiche a partire dal 24 aprile. La trama ruota attorno al tennis. A proposito di racchette, la star statunitense nei giorni scorsi è stata a Monte Carlo per vedere di persona il torneo in cui è stato impegnato l’azzurro Jannik Sinner, eliminato in semifinale anche a causa di un madornale errore arbitrale.

“Mi piace molto il tennis, sono una nuova fan di questo sport, è uno sport bellissimo, però io non sono brava”, ha raccontato Zendaya all’inizio dell’intervista. “Nel film però giochi benissimo”, ha commentato Fazio. “Sì, ma per merito del regista”, la controreplica della diva. A questo punto Fazio ha chiesto: “Hai visto Sinner, come lo hai trovato? Noi ci siamo rimasti molto male per lui, per la palla che era fuori di 5 cm”. Ma che domanda è? Fazio davvero credeva che Zendaya potesse rispondere da esperta di tennis su un errore arbitrale? “Non ho visto quel momento, però è stato molto bello vedere di persona Sinner”, ha spiegato con dolcezza la star. Sui social diversi utenti hanno ironizzato sul quesito di Fazio che, in effetti, sì, è stato un po’ sbilenco.