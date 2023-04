By

Finalmente Fabio Fazio rivela qual è il futuro del suo programma di Rai Tre Che Tempo Che Fa. Ebbene la trasmissione non chiuderà e a dirlo è stato proprio il conduttore nel corso della puntata andata in onda ieri sera, domenica 23 aprile. Come riporta il sito DavideMaggio, il futuro del programma è stato svelato dal presentatore Rai attraverso una battuta, che però è passata inosservata. Attraverso questa sua affermazione è possibile capire che Che Tempo Che Fa avrà di sicuro un’altra stagione.

Così Fabio Fazio mette fine alle indiscrezioni che vedono il suo programma verso la chiusura definitiva. Durante la fase de Il Tavolo, il conduttore ha parlato con Massimiliano Pani, il figlio di Mina. Il momento in cui è arrivata la battuta è legato alle sigle cantante dalla famosa cantante. A un certo punto, il conduttore sembra aver volutamente preso la palla al balzo per rispondere a una parte dei rumor del momento: “Non è che potrebbe fare per noi una sigla la prossima stagione?”.

Detto ciò, Fazio ha anche aggiunto: “La prossima stagione ci sarà sicuramente”. Questo suo intervento, però, non va a placare le voci insistenti su un suo addio alla Rai. Infatti, le indiscrezioni rivelano che il conduttore sarebbe pronto a lasciare la TV di Stato e si è anche ipotizzato un’eventuale ritorno di Massimo Giletti. Il contratto di Fazio scade a fine stagione e sembra che non ci sarà alcun rinnovo per lui.

L’unica cosa sicura, pare, dovrebbe essere la presenza di una prossima stagione di Che Tempo Che Fa. Ma non si sa ancora su quale rete televisiva andrà in onda il programma durante la prossima stagione. Infatti, qualora Fazio dovesse lasciare la TV di Stato, se ne andrebbe con tutta la trasmissione in un altro posto, precisamente sul canale Nove di Discovery.

Secondo quanto ha riportato TvBlog nei giorni scorsi, con Nove le trattative per CTCF e l’arrivo di Fabio Fazio sarebbe già iniziate. In passato, il canale del gruppo televisivo Discovery si è spesso interessato al programma di Rai Tre. Ma finora il conduttore aveva sempre scelto di restare nella TV di Stato.

Il suo agente, Beppe Caschetto, sarebbe felice di portare il conduttore sul canale Nove. Ora non resta che attendere per scoprire cosa farà Fabio Fazio e se questo trasloco di Che Tempo Che Fa da Rai Tre a un’altra rete televisiva avverrà oppure no.