Il popolare talk show in onda da vent’anni sulle reti Rai sarebbe a un passo dal trasloco: si avvicina la fine di un’epoca per Fabio Fazio

L’avventura di Fabio Fazio in Rai, lunga quasi 40 anni (iniziò negli anni Ottanta nel mitico show Pronto, Raffaella?), starebbe giungendo al capolinea. Il giornalista e conduttore, che negli ultimi 20 anni è stato protagonista sulle reti della Tv di Stato con Che Tempo Che Fa, sarebbe a un passo dall’addio. Il format CTCF, però, dovrebbe continuare a ‘vivere’ altrove, più precisamente sul canale Nove (Discovery). A riannodare i fili dell’intera trattativa è TvBlog che spiega nel dettaglio cosa sta accadendo e quali sono le dinamiche che molto probabilmente porteranno Fazio lontano dal servizio pubblico.

Con Nove la trattativa sarebbe già in stato avanzatissimo. Non è la prima volta negli ultimi anni che il canale del gruppo Discovery si interessa a CTCF. Se però in passato, alla fine, Fazio ha sempre deciso di rimanere in Rai, ora il trasloco sarebbe solo questione di tempo. Anche perché nella Tv di Stato pare che non ci sia tutta questa grande voglia di spendersi per far sì che il conduttore ligure resti.

Fazio è seguito dall’agente Beppe Caschetto che, tra l’altro, è il medesimo agente che cura gli interessi di Maurizio Crozza, comico che proprio su Nove sta raccogliendo da tempo ottimi risultati con Fratelli di Crozza. Sempre come riferisce TvBlog, Caschetto sarebbe ben felice dell’eventuale passaggio di Che Tempo Che Fa da Rai Tre a Discovery. Così facendo sarebbe lui stesso, con la sua società, a produrre il programma. L’operazione, si diceva, sarebbe in fase avanzata e sembra che a mancare siano solo le firme. Se ciò dovesse accadere, Fazio saluterebbe la Rai dopo quattro decenni trascorsi al servizio della Tv di Stato.

A pesare sulla decisione sarebbe anche il mancato rinnovo del contratto Rai al giornalista. L’attuale amministratore delegato di viale Mazzini Carlo Fuortes non ha voluto firmare perché considera la faccenda non roba sua, bensì della nuova governance che dovrebbe subentrare a breve. Laddove Fazio dovesse lasciare la Rai, si tratterebbe di una vera e propria fine di un’epoca. Sia per lui stesso, sia per Viale Mazzini. D’altra parte c’è un inizio e una fine per tutto. Forse l’avventura del conduttore in ‘Mamma Rai’ è davvero arrivata al capolinea.