Che tempo che fa, Carlo Cracco dimagrito: perché, parla lui

Carlo Cracco è stato uno degli ospiti della puntata di Che tempo che fa trasmessa questa sera, domenica 29 gennaio, su Rai Tre. Il noto chef veneto, ex volto storico di Masterchef, era presente in trasmissione al fianco di Luciana Littizzetto (con Sabrina Ferilli in collegamento da casa) per presentare la nuova edizione di Dinner Club, il programma di cucina presto disponibile su Amazon Prime Video.

Carlo Cracco si è presentato in trasmissione con un completo giacca e pantalone blu scuro e una camicia sui toni dell’azzurro chiaro: fin da subito Fabio Fazio (gliel’ha segnalato anche Luciana Littizzetto) non ha potuto far meno di notare che il cuoco, rispetto al passato, aveva qualcosa di diverso. Ma che cosa?

Carlo Cracco è evidentemente dimagrito. Certo, non in maniera sconvolgente, ma tanto da giustificare alcuni commenti sul suo fisico (il volto, in particolare, è apparso leggermente più scavato rispetto al solito). Non c’è ad ogni modo nessun motivo di preoccuparsi.

Quando Fabio Fazio ha chiesto allo chef “Sei dimagrito Carlo, come mai?” il diretto interessato ha commentato: “Dicevo prima a lei forse troppo lavoro”. A questo punto la Littizzetto ha tenuto a sottolineare a Cracco che anche Fabio Fazio, in questi ultimi tempi, ha perso diversi chili (6 per la precisione).

Dinner Club: le curiosità sul format e la data di uscita della seconda stagione

La trasmissione è stata definita come una food travelogue, ovvero un particolare format che mescola viaggio, esplorazione e divulgazione del cibo, insomma una sorta di originale diario di viaggio culinario.

Carlo Cracco, dunque, accompagnerà i “concorrenti” di questa nuova stagione, che saranno nel caso specifico Antonio Albanese, Luca Zingaretti, Marco Giallini e Paola Cortellesi. Una volta tornati dal loro viaggio in giro per l’Italia, i protagonisti si riuniranno con le due “socie onorarie” del Dinner Club, ovvero la stessa Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

La nuova stagione dello show sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal prossimo 17 febbraio 2023 con i primi 4 episodi, mentre gli ultimi due saranno caricati sulla piattaforma di streaming il 24 febbraio. Dinner Club è stato scritto da Magda Geronimo, Alessandro Saitta e Ugo Ripamonti mentre la regia è a cura di Riccardo Struchil e Caterina Pollini.