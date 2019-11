Che fine ha fatto Pasquale Laricchia del Gf3? Cosa fa l’istruttore oggi

Grande Fratello, Pasquale Laricchia del Gf3 ha lasciato la tv. Ecco cosa fa oggi

Protagonista indiscusso della terza edizione del Grande Fratello, Pasquale Laricchia non riuscì ad ottenere la tanto agognata vittoria, ma le molte gag goliardiche che regalò al pubblico lo elessero a vincitore ‘morale’. Indimenticabili i suoi ironici trascorsi all’interno del confessionale e le scenette comico-romantiche con la fidanzata Victoria Pennington, anche lei ex gieffina. Ma cosa fa oggi il simpatico personal trainer? A quanto pare, dopo qualche ospitata nei salottini di Barbara D’Urso, ha lasciato la tv per dedicarsi a qualcosa di nuovo. Infatti, ha trasformato una vecchia passione in un vero e proprio lavoro che punta sulla sua innata simpatia. Scoprite di cosa stiamo parlando su Gossipetv!

Pasquale Laricchia:”Amo la radio perché è un ottimo canale di comunicazione”

Intervistato da Nuovo Tv, Pasquale Laricchia ha dichiarato: “Conduco un programma su Radio Studio Più, assieme al mio collega Frankie Gada: si chiama ironicamente J So Fort, Io sono forte“. La coronazione di un sogno che l’ex gieffino aveva fin dai tempi della scuola: “Quando frequentavo le scuole superiori, conducevo un programma di musica per un’emittente regionale pugliese. Amo la radio perché è un ottimo canale di comunicazione”. E Victoria? Dopo la rottura, Laricchia ha trovato conforto in un nuovo amore su cui non si sbilancia, mentre la bella americana è tornata negli Stati Uniti, sottraendosi al radar televisivo come molti ex gieffini.

Pasquale Laricchia e la partecipazione al Grande Fratello Vip

Pur preferendo la radio alla televisione, Pasquale non esclude un suo possibile ritorno nella Casa più spiata d’Italia: “Un’esperienza che ho già provato ed è stata speciale, forse perché ho partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello. Ritornarci sarebbe comunque una nuova avventura“. Vedremo se la prossima edizione del Grande Fratello Vip ha in serbo per noi un fuoriclasse come Pasquale Laricchia!