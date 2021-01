Che Dio ci aiuti, Nico pronto all’addio? Parla Saurino, fan allarmati

Gianmarco Saurino lascia Che Dio ci aiuti dopo la sesta stagione? Una possibilità da non escludere del tutto, viste le ultime parole dell’attore. Dopo l’addio, forse mai superato, a Guido, interpretato da Lino Guanciale, il pubblico potrebbe presto dire addio a un altro avvocato del convento. Saurino nei panni dell’avvocato Nico Santopaolo era riuscito a far avvertire meno la mancanza di Guido, ma sarà facile sostituire entrambi eventualmente? Nulla è ancora scritto, certo è che l’attore foggiano potrebbe decidere di non restare qualora la storia del suo Nico dovesse esaurirsi al termine di questa stagione.

Non si è sbilanciato più di tanto su ciò che succederà a Nico, pur parlando di un effettivo triangolo amoroso, ma a Gente ha parlato dei suoi due personaggi nelle due fiction più di successo degli ultimi mesi. Non solo Nico in Che Dio ci aiuti, ma anche il dottor Lorenzo in Doc Nelle tue mani. Proprio a proposito del ruolo in Doc, Saurino ha spiegato cosa pensa delle conferme dei personaggi: “Per quanto il pubblico si affezioni al personaggio, il nostro lavoro è quello di raccontare una storia. Se si esaurisce, inutile reiterare”.

Queste parole hanno allarmato molto il pubblico di Che Dio ci aiuti 6, anche perché non sono state le uniche a suonare come un addio. Saurino insomma è convinto che quando un personaggio ha dato tutto ciò che doveva dare, è giusto metterlo da parte. In effetti il suo Nico in questa stagione rimane un po’ più in disparte in alcune puntate, per dare spazio ad altre storie. Ma questo è successo per un motivo ben preciso. Quando gli è stato domandato cosa succederà al suo Nico, Gianmarco Saurino ha risposto così:

“Nico sta vivendo la maturità, a compimento di un lungo percorso, e si trova a dover rispondere a domande che forse non si era mai posto. Se gli sceneggiatori troveranno il modo di dare senso e spessore al personaggio, volentieri”.

Dunque lui aspetta di conoscere il copione e soprattutto la decisione degli sceneggiatori. Cosa potrebbe mai succedere adesso nella vita di Nico? Arrivato in convento con la fama di essere un Don Giovanni, si è innamorato per ben due volte ed è molto maturato. Ha anche scoperto di avere un figlio, ha accettato di prendersene cura ed è diventato un bravo papà. A proposito dei suoi due amori, si scoprirà al termine della stagione in corso se Nico in Che Dio ci aiuti 6 starà con Monica o Ginevra, o con nessuna delle due. Questo potrebbe cambiare le sorti del personaggio in una eventuale settima stagione. Certo è che se gli sceneggiatori decidessero di mantenere un personaggio, troverebbero il modo di farlo. Basta pensare ad Azzurra Leonardi, interpretata da Francesca Chillemi.