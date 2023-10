Che Dio ci aiuti 8, Pierpaolo Spollon ci sarà? L’attore svela la verità

Pierpaolo Spollon è sicuramente uno degli attori più amati e noti delle fiction Rai degli ultimi anni. L’attore è apparso in moltissimi telefilm della rete e molta della sua popolarità la deve, senza alcun dubbio, al personaggio interpretato in “Che Dio ci aiuti“, una delle serie di punta di Rai 1. Lo psichiatra Emiliano Stiffi ha conquistato il cuore di tantissimi spettatori e sono diversi i fan che da tempo si chiedono se Spollon tornerà a vestire i suoi panni nell’ottava rivoluzionaria stagione della serie. Dopo diverse speculazioni, Pierpaolo ha finalmente chiarito ogni dubbio in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Pierpaolo Spollon: “Il mio futuro a Che Dio ci aiuti”

Spollon ha confermato che non sarà presente nella prossima stagione di “Che Dio ci aiuti“. Secondo l’attore, il suo personaggio avrebbe ormai compiuto il suo corso, motivo per cui avrebbe preferito fare un passo indietro e dedicarsi ad altri progetti: “Il personaggio è ormai esaurito. Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarò tra i protagonisti”. In questo modo, Pierpaolo ha confermato il suo abbandono ufficiale alla serie, unendosi già alla lunga lista di attori che hanno detto addio ai rispettivi personaggi.

Difatti, dopo l’imponente uscita di Elena Sofia Ricci nell’ultima stagione, “Che Dio ci aiuti” perde in questo modo un altro pezzo fondamentale del suo cast. Adesso come protagonista ci sarà Francesca Chillemi, al fronte di una serie che sarà completamente rinnovata rispetto al passato, con nuove trame e nuovi personaggi. Ad ogni modo, mancherebbero almeno due anni alla messa in onda dell’ottava stagione della fiction, dunque i fan dovranno ancora attendere molto tempo per scoprire cosa succederà.

Doc 3: le prime anticipazioni

Infine, Pierpaolo Spollon ha parlato anche della tanto anticipata terza stagione di Doc – Nelle tue mani. La serie con protagonista Luca Argentero è uno dei più grandi successi Rai degli ultimi anni e gli spettatori da tempo aspettano impazienti le nuove puntate della serie. Durante l’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha cercato di dare qualche anticipazioni senza, però, dare troppi dettagli su quello che poi si vedrà presto sugli schermi di Rai 1: