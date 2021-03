Che Dio ci aiuti 7 ci sarà? Cosa si sa sulla nuova stagione

Che Dio ci aiuti 7 si farà? Per il momento si viaggia al buio per quanto riguarda news e anticipazioni sulla nuova stagione. Non ci sono notizie ufficiali, ma non dovrebbero tardare ad arrivare. Non ci sono insomma motivi per i quali la Rai e la Lux Vide decidano di interrompere questo meraviglioso viaggio, visto che l’affetto da parte del pubblico è ancora enorme. Se Don Matteo ha superato le dieci stagioni, Suor Angela potrebbe seguirne le orme. Insomma, escludendo decisioni eccezionali, la settima stagione di Che Dio ci aiuti dovrebbe esserci.

Impensabile però che la squadra della fiction abbia già avuto tempo e modo di riflettere su nuove puntate, perché quest’anno le riprese si sono accavallate con la messa in onda. Il Covid ha ritardato l’apertura del set, quindi c’è stato un rischio di slittamento. In casa Rai però hanno scelto di far debuttare comunque a inizio gennaio la stagione che si concluderà stasera, con le riprese ancora in corso. E infatti le riprese degli ultimi episodi si sono concluse da pochissimo. Se da una parte è possibile quindi che gli addetti ai lavori necessitino di un po’ di tempo per dare risposte, dall’altra è possibile che già domani arrivino comunicazioni ufficiali.

Di sicuro c’è bisogno di quel tempo necessario per fare un bilancio della stagione che si conclude, in questo caso la sesta. Le puntate sono state seguite con enorme affetto da parte del pubblico, lo share non mente: una media del 23% e 5,6 milioni di spettatori. In base ai numeri quindi Che Dio ci aiuti 7 ci sarà. Fanpage ha contattato la sceneggiatrice Silvia Leuzzi, che ha fatto sapere quanto segue:

“Siamo tutti molto legati a Che Dio ci aiuti. Se sarà possibile, saremo tutti disponibili e felici di lavorarci di nuovo perché è una fonte inesauribile di racconti umani, di nuovi personaggi e di storie. Speriamo di poterlo fare molto presto. Per me la cosa più importante è non tirare le cose per le lunghe senza motivo”

Non ha mancato di definire Che Dio ci aiuti un format che potrebbe durare all’infinito visto che attraverso Suor Angela si possono dar voce a tante tematiche importanti. E di conseguenza a tanti personaggi. Toccherà quindi alla squadra di produzione e sceneggiatura fare ulteriori bilanci, ma soprattutto agli attori. Elena Sofia Ricci potrebbe essere disposta a proseguire: non ha mai detto di essere stanca di Suor Angela. Nonostante l’attrice non ami particolarmente interpretare un personaggio per tanti anni, non riesce a dire di no a Suor Angela essendole molto affezionata.

Il sì della Ricci metterebbe al sicuro la nuova stagione di Che Dio ci aiuti, come anche la disponibilità di Valeria Fabrizi e Francesca Chillemi. Le loro Suor Costanza e Azzurra insieme a Suor Angela sono i tre personaggi presenti sin dalla prima stagione e a cui il pubblico difficilmente riuscirebbe a rinunciare. Le colonne portanti del convento. Diversa è invece la storia degli altri personaggi, che possono cambiare di stagione in stagione appena gli sceneggiatori non sanno più come sviluppare le loro storie. Per esempio Gianmarco Saurino si è detto pronto a dire addio a Nico nel caso in cui la storia del personaggio dovesse esaurirsi.