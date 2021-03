Che Dio ci aiuti 6, arriva Can Yaman: “Azzurra in crisi”, retroscena dal set

Can Yaman sarà protagonista nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6. Suor Costanza era in cerca di un nuovo barista e arriverà proprio lui, l’attore più amato del momento. La partecipazione di Can Yaman in Che Dio ci aiuti 6 ha uno scopo ben preciso: presentare l’attore al grande pubblico televisivo, uscendo da quello delle soap opera. Un’operazione necessaria in vista del nuovo Sandokan, una produzione Lux Vide proprio come la fiction con Suor Angela protagonista. Il regista di Che Dio ci aiuti Francesco Vicario è stato intervistato da Nuovo Tv e ha svelato sia cosa succederà nell’ultima puntata sia cosa è successo sul set.

Di sicuro Can Yaman strapperà sorrisi al pubblico della fiction, che a quanto pare si emozionerà anche tanto stando alle prime anticipazioni sull‘ultima puntata di giovedì prossimo. “Ci saranno emozioni molto forti, sicuramente i fan verseranno qualche lacrima”, ha rivelato il regista. Can Yaman interpreterà un ragazzo che arriverà in convento per lavorare al bar e la sua bellezza non lascerà indifferenti le ragazze di Suor Angela. In particolare pare che Azzurra ne rimarrà molto colpita: avrà dei ripensamenti sul diventare suora? “Sì, Azzurra sarà sconvolta da questo bellissimo ragazzo”, ha spiegato Vicario.

Tuttavia il regista non ha voluto sbilanciarsi più di tanto perché ha ritenuto di aver detto già fin troppo. Ha potuto parlare invece di come è stato lavorare con Can Yaman sul set di Che Dio ci aiuti 6. E non sono mancati dei retroscena. A quanto pare Can si è rivelato molto simpatico e socievole durante le riprese. Si è messo a totale disposizione del regista e si è molto divertito in questo piccolo ruolo. Elena Sofia Ricci lo ha accolto facendo tutti gli onori di casa, anche se non ha potuto trattenersi oltre i suoi ciak a causa di un forte mal di schiena.

Se la Ricci ha lasciato il set non appena ha terminato le sue scene, le altre attrici non hanno fatto lo stesso. Il regista infatti ha svelato: “Appena ho dato lo stop alle riprese le ragazze in particolare si sono precipitate a scattare un selfie con lui”. Pare che i suoni della fotocamera dei vari cellulari siano durati un bel po’… Di sicuro le tantissime fan, e i tantissimi fan, dell’attore turco non daranno torto alle attrici del cast!