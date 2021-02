Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni ultima puntata: Erasmo ha un segreto

Per vedere il gran finale di stagione bisognerà aspettare due settimane: il prossimo appuntamento con la fiction è per giovedì 11 marzo 2021

Ci siamo, è arrivato l’appuntamento con le ultime anticipazioni di Che Dio ci aiuti 6: giovedì 11 marzo 2021 andrà in onda il gran finale di stagione. La fiction slitterà la settimana prossima, quindi per vedere l’ultima puntata bisognerà aspettare due settimane. Il motivo è molto semplice: la settimana prossima andrà in onda su Rai Uno il Festival di Sanremo. Quindi quel giovedì sera non può essere di Suor Angela, che tornerà con i suoi abitanti del convento il giovedì successivo. Sarà un’attesa più lunga del solito, ma ne varrà la pena: cosa succederà nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6?

Nel primo episodio Suor Angela scoprirà finalmente tutta la verità su suo padre. Si troverà in difficoltà però con Erasmo: non saprà se rivelare tutto anche a suo fratello o meno. Cosa deciderà di fare? L’ultima volta che gli ha nascosto qualcosa ha dovuto faticare per riconquistare la sua fiducia, quindi potrebbe agire diversamente stavolta. Nel frattempo Nico si dedicherà anima e corpo ai preparativi del matrimonio con Ginevra. Monica gli darà una mano: una situazione imbarazzante per il medico, che ha scoperto di essere ancora innamorata di Nico. E infatti questa situazione farà sì che il destino le giochi un brutto scherzo…

Azzurra si sentirà ormai una suora a tutti gli effetti. Carolina invece avrà un comportamento un po’ strano… Cosa le succederà? Le anticipazioni sull’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 rivelano anche la scelta di Suor Angela: alla fine pare racconterà tutto a Erasmo. La verità su Primo però non smuoverà più di tanto il ragazzo. E questo atteggiamento spingerà Suor Angela a dubitare in modo sempre più serio di Erasmo: nasconde qualcosa? Ebbene sì, nell’ultima puntata di giovedì 11 marzo si scoprirà che Erasmo ha un piano segreto, che quindi metterà in atto nel finale di stagione.

Il giorno del matrimonio di Nico e Ginevra si avvicinerà, ma siamo così certi che i due alla fine si sposeranno? Le anticipazioni sul finale di Che Dio ci aiuti 6 non aggiungono altro, per cui tutto è da vedere. E intanto il pubblico si domanda se sarà la prossima la puntata in cui apparirà Can Yaman in Che Dio ci aiuti. L’attore turco arriverà al convento come nuovo barista e rischierà di mandare in crisi Azzurra: sarà ancora così convinta di diventare suora? Oppure si infatuerà del bel Can?