Che Dio ci aiuti 6, arriva Can Yaman: ecco che ruolo avrà la star turca

By

Can Yaman, il popolare attore protagonista della serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, potrebbe presto approdare su un altro set televisivo. Dalle notizie che stanno circolando in queste ultime ore in rete si apprende che il divo turco prenderà parte alla serie tv Che Dio ci aiuti 6.

Da quanto si legge sul sito Tvsoap.it, Yaman dovrebbe andare sul set di suor Angela il 17 ed il 18 febbraio. Per lui pare sia riservato il ruolo di guest star. Grazie alla sua perfetta conoscenza della lingua italiana – Can ha frequentato il Liceo italiano Imi di Istanbul – l’attore può recitare tranquillamente film e serie in lingua originaria italiana, senza necessità di doppiaggio.

Negli ultimi giorni Can Yaman è al centro del gossip a causa di alcuni scatti con la conduttrice di DAZN, Diletta Leotta. I due hanno pubblicato sui loro rispettivi profili Instagram una foto insieme al mare il giorno di San Valentino. Uno scatto che, neanche a dirlo, ha suscitato non poche polemiche.

La foto, infatti, è un posato che ha alimentato i rumors riguardanti la coppia. In molti ritengono che il legame creatosi tra il nuovo volto di Sandokan e la Leotta sia in realtà un’abile operazione di marketing. Nulla a che fare, insomma, con un amore vero e sincero. I diretti interessati sembrano davvero non prestare alcuna considerazione a questi chiacchiericci sterili.

La sesta stagione delle avventure di suor Angela non è ancora stata ultimata. Le riprese infatti sono attualmente in corso. Questo lascerebbe pensare quindi che gli episodi in cui si vedrà l’affascinante attore turco saranno sul finire della stagione. Una notizia che riempirà di gioia le fan.

Nell’attesa di vedere Yaman in Che Dio ci aiuti 6 ed in Sandokan, le fan potranno allietarsi nel guardare i nuovi episodi di Daydreamer – Le ali del sogno, dove Yaman è affiancato dalla bella attrice turca Demet Ozdemir. La programmazione della messa in onda della commedia romantica ha però visto diversi cambi, che hanno scontentato non poco i telespettatori.