Che Dio ci aiuti 5: numero di puntate e new entry

Che Di ci aiuti 5: quante puntate ci saranno?

Torna la suora più famosa d’Italia. Suor Angela è nuovamente pronta a ficcanasare nella vita degli altri, non per fare pettegolezzo ma perché proprio non ce la fa a non aiutare gli altri. Elena Sofia Ricci vestirà ancora una volta i panni di Suor Angela e farà compagnia ai telespettatori ogni giovedì sera per 10 puntate. Dieci prime serate per la fiction che non avrà più alcuni protagonisti. Non saranno presenti, infatti, Lino Guanciale e Diana Del Bufalo. L’attrice non è stata riconfermata nel cast e a darne notizia è stata proprio lei sul suo profilo Instagram. Tra le novità anche il cambio di città, per la quinta stagione di Che Dio ci aiuti i protagonisti si sono spostati ad Assisi.

Che Dio ci aiuti 5: chi sono le new entry?

Alcuni addii, ma molte conferme. Oltre a Elena Sofia Ricci ci sarà l’immancabile Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza. Tra le ragazze non mancherà l’amatissima Francesca Chillemi, che anche in questa quinta stagione sarà Azzurra Leonardi. Ci saranno nuovamente Arianna Montefiori e Cristiano Caccamo, rispettivamente Valentina e Gabriele. Saranno presenti anche Nico (Gianmarco Saurino) e il piccolo Edo (Christian Monaldi). Tra le new entry Simonetta Columbu e Laura Adriani. La prima è Ginevra, una novizia del convento, mentre la seconda è Maria, nipote di Suor Costanza.

Che Dio ci aiuti 5: la quinta stagione

“Senza nulla togliere alle precedenti serie, credo che questa sia la più potente, quella in cui abbiamo osato di più” ha dichiarato Elena Sofia Ricci a Tv Sorrisi e Canzoni. Non mancheranno i colpi di scena, i sorrisi e la volontà di Suor Angela di aiutare tutti. Nonostante l’assenza di molti protagonisti, anche la quinta stagione di Che Dio ci aiuti saprà conquistare il pubblico di Rai Uno? Nel frattempo le fan di Lino Guanciale saranno contente di poterlo rivedere da domenica 13 gennaio su Rai Due ne La porta rossa 2, insieme a Gabriella Pession.