Chat private e Vip complici: Lucarelli smaschera il clan di Corona

Mentre Fabrizio Corona continua ad elargire scoop sul suo canale social e a diffamare diversi volti noti, Selvaggia Lucarelli non può esimersi dal dire la sua opinione. Eternamente in contrasto, i due, saranno sempre nemici pubblici. Ed infatti, a differenza di molti, che osannano Corona manco stesse riportando la pace nel mondo, la Lucarelli commenta esterrefatta le azioni dell’ex re dei paparazzi. L’ultima notizia, come ormai tutti sanno, riguarda Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Più precisamente Corona ha pubblicato degli audio e dei messaggi privati che l’attore avrebbe mandato alla presunta amante, tale Martina Ceretti.

“Noto un sacco di gente divertita, pure giornalisti, nel vedere conversazioni private e audio diffusi da un ex detenuto che continua ad accumulare decine e decine di cause da persone umiliate, diffamate e mortificate dai suoi modi…” Questo l’incipit di Selvaggia Lucarelli che descrive, senza remore, l’atteggiamento inappropriato di Fabrizio Corona. Ma nel messaggio della giornalista vengono anche citati esplicitamente alcuni personaggi che difendono Corona e che lo ritengono un loro amico. Ovviamente la prima persona citata dalla Lucarelli è Fedez. Che lei definisce un suo “ex big friend”. Ma poi fa riferimento anche a Francesca Fagnani che aveva commentato in questo modo le parole di Corona: “La tua opinione è sempre intelligente!”.

Selvaggia Lucarelli indignata per i personaggi che sostengono Corona

In ultimo la Lucarelli cita anche il ritrovato amore tra l’ex re dei paparazzi e Barbara D’urso. Quest’ultima, riferendosi alla puntata del podcast in cui Fabrizio prende le sue difese scrive: “Grazie, solo tu hai il coraggio di dirlo!” (Corona contro Temptation, Barbara d’Urso gli scrive: ecco la chat privata). C’è da dire che i personaggi che sostengono Falsissimo e le dichiarazioni di Corona sono davvero tanti. Chi si diverte nell’ascoltarlo sostiene che la colpa sia di chi commette quelle azioni di dubbio gusto. Insomma se ti comporti bene è difficile che potrai finire sotto l’occhio critico di Fabrizio e del suo staff. Tant’è che Lucarelli conclude il suo post in questo modo: “Grasse risate. Finché non tocca a voi!”.

E’ anche vero che ognuno è libero di comportarsi come crede e che ledere la libertà altrui, pubblicando conversazioni private, sia un’azione che non può essere legittimata. Ma così non sarà. Infatti i legali di Raoul Bova si stanno già muovendo in tal senso per evitare che Corona possa passarla liscia. La cosa non sembra minimamente scalfirlo. Infatti Fabrizio promette che, se Bova continuerà a provocarlo, lui sarà costretto a pubblicare altro materiale in suo possesso.