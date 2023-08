Charlene e Alberto di Monaco “si vedono solo su appuntamento”

By

Charlène di Monaco e di Alberto II sarebbero ormai una coppia solo di facciata. Continuano a rincorrersi le voci che vorrebbero i due reali sempre più lontani. Le ultime indiscrezioni sulla vita coniugale dei due principi arrivano dal settimanale Voici, che sostiene che Charlene dimori in Svizzera da mesi, lontana dalle ‘insidie’ di palazzo, celate nel Principato di Monaco, dove invece risiede il marito. Secondo le informazioni in possesso della rivista, l’ex nuotatrice comparirebbe con Alberto soltanto “su appuntamento” e solo per ragioni ufficiali.

E le recenti vacanze che i due hanno trascorso assieme a bordo di uno yacht con i figli gemelli, Jacques e Gabriella di 8 anni? Sempre secondo Voici anche questo rientra nel ‘patto’. Fatto sta che il magazine assicura che terminate le ferie Alberto sarebbe tornato a Monte Carlo, con i bambini, mentre Charlene si sarebbe rifugiata nella sua dimora in territorio elvetico.

Sono una “coppia cerimoniale”, ha dichiarato una fonte che ha assicurato di essere assai vicina alla principessa. Tale gola profonda ha inoltre garantito che Charlene avrebbe promesso al marito di fare rientro alla Rocca per presenziare a ogni evento pubblico in cambio della possibilità di vedere i figli con più frequenza.

Si sarebbe innanzi a una sorta di accordo segreto coniugale. Sempre secondo ciò che ha appreso Voici, Charlene e Alberto hanno messo come priorità l’essere dei bravi genitori per i figli. Un’altra fonte, interpellata dal quotidiano tedesco Bild, ha spiegato che i due reali avrebbero deciso di prendersi cura a turno dei gemelli e di trascorrere naturalmente del tempo tutti assieme. Quest’ultima situazione, però, non sarebbe la normalità.

Va ricordato che è da anni che la vita di Charlene è avvolta dal mistero. Dopo aver trascorso un lungo periodo di convalescenza in Sudafrica dovuto a un’infezione otorinolaringoiatrica, è tornata nel Principato per onorare i suoi impegni ufficiali nell’estate 2022.

Da qualche tempo presenzia a tutti gli appuntamenti a fianco di Alberto. Una vita serena familiare ritrovata oppure una vita di facciata per sviare i pressanti retroscena su un presunto matrimonio logoro?