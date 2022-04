Charlene e Alberto di Monaco non possono divorziare: “contratto” per i figli

Cosa succede tra il principe Alberto di Monaco e la moglie Charlene? Questa domanda rimbalza da tempo tra le malelingue vista la sospetta assenza della sudafricana, ufficialmente per problemi di salute, dalla famiglia e dagli affari di palazzo. A parlare della fine del matrimonio tra i due reali arriva, come scritto su Dagospia, una fonte molto attendibile in quanto vicina alla coppia.

Secondo il portale Dagospia, che riporta delle anticipazioni del settimanale OGGI, Alberto e Charlene di Monaco non sarebbero più una coppia, almeno romanticamente. Ad affermarlo con sicurezza è un’amica di lunga data del principe figlio di Grace Kelly, Vera Dillier. Quest’ultima, che ha spesso ospitato il principe nella sua casa a Saint Moritz, ha infatti rivelato che, ormai da tempo, i due si sarebbero lasciati. Di una cosa però la scrittrice 73enne è certa: Charlene e Alberto non divorzieranno. Il motivo? Come è possibile immaginare, i due vorrebbero salvare per quanto possibile le apparenze, senza distruggere l’immagine di famiglia unita e felice che si sono costruiti.

Secondo la Dillier Alberto, per “chiudere la questione”, avrebbe messo a disposizione della sua consorte una delle sue residenze, Roc Agel, che si affaccia in Costa Azzurra. Qui risiedettero i genitori di Alberto, Grace Kelly e Ranieri. A quanto pare a palazzo l’allontanamento tra Charlene e il marito non sarebbe una novità, anzi. La Dillier ha addirittura affermato che tra loro non c’è stato mai davvero amore. I due vivranno quindi lontani, con la principessa che dovrebbe comunque fare qualche rara apparizione durante eventi ufficiali o, probabilmente, qualche incursione a palazzo per vedere i figli, i gemelli Jacques e Gabriella, che hanno solo 7 anni.

Il nodo “figli” è ovviamente un grosso problema per la coppia. I gemellini, come ha aggiunto l’amica di Alberto, in caso di divorzio rimarrebbero con il padre in quanto eredi al trono, come da accordi prematrimoniali. Il principe, a quanto pare, avrebbe fatto sì che Charlene si stabilisse proprio a Roc Agel, molto vicina al Principato, per non farla vivere troppo lontano dai figli.

La versione di Vera Dillier aggiunge carne al fuoco a quella diffusasi qualche giorno fa. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, sarebbe stata proprio Charlene, reduce da tormentati problemi di salute, a impuntarsi per fuggire da palazzo e stabilirsi a Roc Agel, dando un ultimatum al marito per evitare il divorzio. Questo accordo è destinato a durare? Il divorzio è davvero scongiurato? Staremo a vedere.