Charlene di Monaco: intrighi a palazzo, spunta l’ipotesi divorzio da Alberto

Il Principato di Monaco trema: la principessa sarebbe pronta a lasciare il marito, e la quasi ex cognata Carolina è a questo punto in pole position per il trono

Sembra di leggere un romanzo rosa ambientato nel Settecento come Le relazioni pericolose, ma è tutto vero. Gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano dai media d’Oltralpe sul Principato di Monaco fanno riferimento a quelli che potremmo definire, senza troppi problemi, dei veri e propri intrighi di palazzo. Protagonista assoluta degli ultimi gossip è la principessa Charlene di Monaco, che a quanto pare avrebbe già preso la sua decisione. Charlene, stando alle più recenti indiscrezioni dei media di settore, avrebbe intenzione di lasciare per sempre palazzo reale e il marito.

Nelle ultime settimane, come saprete, Charlene di Monaco è stata costretta ad abbandonare il principato di Monaco per grave motivi di salute. Una storia, questa, che aveva tenuto con il fiato sospeso tutto il regno e in comprensibile apprensione il marito e tutta la famiglia reale. Ad un certo punto, tuttavia, la questione ha iniziato ad assumere dei tratti sospetti. L’abbandono di Charlene infatti era apparso come qualcosa di non esattamente temporaneo. A fine marzo, inoltre, si era parlato di una vera e propria fuga da palazzo Grimaldi e di un ultimatum ad Alberto.

Nelle ultime ore, come ciliegina sulla torta, si è iniziato a fare riferimento in modo chiaro e tondo ad un vero e proprio divorzio. Come riporta Nuovo Tv, Charlene avrebbe rivolto queste tristi parole al compagno: “Alberto, questo è l’unico modo per evitare il divorzio”. Ma di quale “modo” stiamo parlando?

Le voci che stanno circolando fra i commentatori parlano di un allontanamento da Monte Carlo che renderebbe così non necessario il divorzio vero e proprio. O per meglio dire: a Charlene è stato concesso di vivere da sola, pur di non dover chiedere il divorzio e dare il via all’ennesimo scandalo. “Si dice che non risieda lì ma in una villa di Roc Agel, vicino a Beau-lieu-sur-Mer, dove starebbe trascorrendo la riabilitazione con i figli” ha commentato l’esperta dei reali Barbara Ronchi della Rocca.

L’uscita di scena di Charlene, a questo punto, rappresenta una vittoria per Carolina di Monaco. La “cognatina” che non l’ha mai sopportata potrà così prendere solidamente il suo posto sul trono al fianco di Alberto, proprio come ha fatto in questi ultimi mesi. Ma i grattacapi per Alberto non finiscono qui.

Si dice infatti che di recente siano apparsi dei documenti compromettenti che potrebbero mandare in rovina la reputazione di Alberto. Sulle pagine di Le Monde leggiamo infatti di alcune inchieste finanziare su un’organizzazione che starebbe cercando di indebolire il principe con una serie di operazioni finanziare. I documenti, chiamati Dossier du Rochers, avrebbero dunque l’obiettivo di screditare Alberto e i suoi collaboratori più stretti. Povero Principe, ci mancava davvero solo questa!