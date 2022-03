Charlene di Monaco è fuggita da palazzo Grimaldi: ultimatum ad Alberto

Charlene di Monaco e Alberto sono sempre più lontani. Nemmeno il ritorno a palazzo della principessa avrebbe appianato le tensioni in casa Grimaldi. Anzi, “l’esilio” in Sud Africa e poi in una clinica svizzera pare abbia aumentato le distanze umane e sentimentali nella coppia. Chi segue da vicino le dinamiche dei reali monegaschi non ha dubbi: l’ex nuotatrice è ormai arrivata al limite ed è totalmente insofferente alla vita di corte. E infatti, come ha ricostruito il magazine Gente, avrebbe posto un aut aut al marito senza diritto di replica e senza la concessione di una benché minima trattativa: “Voglio vivere a Roc Agel con i bambini altrimenti sarà divorzio“. Sarebbero queste le condizioni che Charlene avrebbe dettato e che Alberto – che tutto vuole in questo momento tranne che una separazione – avrebbe accettato senza batter ciglio.

Charlene di Monaco si rifugia a Roc Agel

Roc Agel è la casa in campagna dei Grimaldi, nell’arrière pays, l’entroterra alle spalle di Monaco. Appartiene ai reali dal 1957 e dista una ventina di chilometri dal palazzo. Oggi è di proprietà di Alberto che ha trasformato la tenuta di famiglia in un’azienda agricola biologica con un orto di duemila metri quadrati. La caratteristica principale di Roc Agel è che è immersa nella natura ed inaccessibile, peculiarità che garantiscono a chi vi dimora privacy e distaccamento dal mondo esterno. Soprattutto dal mondo di corte da cui Charlene vuole stare il più possibile alla larga.

La decisione di Charlene di fuggire e rintanarsi a Roc Agel sarebbe giunta dopo che in questi anni è stata prostrata dai problemi di salute (ha affrontato un’infezione alle alte vie respiratorie che ha richiesto diverse operazioni chirurgiche) e dalle frizioni di palazzo, in particolare dagli attriti avuti con le cognate. Non è un mistero che con Caroline e Stéphanie abbia rapporti freddi, dettati da continui pettegolezzi e cattiverie serpeggianti tra le mura di palazzo Grimaldi.

Ora più di ieri Charlene non sarebbe più disposta a vivere un’esistenza in una gabbia dorata. Meglio la natura, il silenzio e la serenità, lontana da tutti e tutto: Alberto dovrà farsene una ragione, in alternativa sarà rottura.