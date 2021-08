Charlene e Alberto di Monaco di nuovo insieme: il gesto scaccia crisi

Charlene e Alberto di Monaco non si sono lasciati. Con una foto su Instagram la coppia reale ha smentito gli ultimi gossip che parlavano di crisi profonda e divorzio imminente a nove anni dal sontuoso matrimonio celebrato nel Principato di Monaco. L’ex nuotatrice ha postato sul suo account social diverse foto che la ritraggono accanto al marito e ai figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

La reunion di famiglia è avvenuta in Sudafrica, dove Charlene Wittstock si trova da mesi per via di alcuni problemi di salute. La principessa di Monaco si è detta emozionata e felice di poter riabbracciare i propri cari. Charlene ha inoltre fatto una precisazione simpatica: la figlia Gabriella, 7 anni, si è tagliata i capelli da sola. Da qui il suo taglio buffo e decisamente fuori dagli schemi.

Negli scatti condivisi su Instagram la principessina e il fratello Jacques si divertono a salire sugli alberi o posano insieme a mamma e papà, che appaiono sorridenti e rilassati. Pure Alberto di Monaco ha pubblicato gli scatti sulla sua pagina social, usando le stesse parole dolci della moglie.

Perché Charlene Wittstock si trova in Sudafrica

Charlene Wittstock si trova in Sudafrica dalla scorsa primavera. La sportiva era arrivata nel suo paese natale per un progetto di salvaguardia dei rinoceronti ed è stata costretta a rimanere più del previsto a causa di un’infezione alle vie aeree superiori che le impedisce di viaggiare e per la quale ha subito due interventi alla testa.

Secondo le malelingue Charlene Wittstock ha sofferto molto per la lontananza dai suoi bambini, che sono rimasti a Monaco, un po’ meno per quella dal marito Alberto. Quest’ultimo aveva fatto visita alla moglie lo scorso giugno e ora è tornato per assisterla nella convalescenza. E, chissà, forse anche per salvare il matrimonio.

Una cugina di Grace Kelly ha infatti assicurato al settimanale Oggi che Charlene e Alberto stanno vivendo una profonda crisi da qualche mese. I diretti interessati, però, hanno sempre tenuto le bocche ben cucite cercando di tenersi alla larga da gossip e pettegolezzi.