Charlene di Monaco rompe il silenzio e ignora tutti: intervento inatteso

La Principessa spende le sue prime parole dalla clinica in cui è ricoverata per fare dei ringraziamenti, nessun accenno al marito Alberto

Charlene di Monaco parla per la prima volta dalla clinica in cui è ricoverata ormai dallo scorso novembre. Sono mesi che la principessa non rilascia alcuna dichiarazione in merito alle sue condizioni di salute e c’è da dire che le sue prime parole non sono di certo soddisfacenti. Infatti, si tratta di un discorso mirato a ringraziare gli autori di Blitz, il manga giapponese che l’ha voluta come protagonista. Da una sua prima dichiarazione, sicuramente, ci si aspettava molto altro. Ma non è arrivata neppure una parola per il marito Alberto di Monaco.

Negli ultimi giorni, le indiscrezioni parlano di una rottura che potrebbe essere resa ufficiale una volta che Charlene sarà rientrata a casa. A maggio del 2021 rimase colpita, in Africa, da un’infezione a gola, naso e orecchie. Diversi mesi dopo, rientrata a casa, è stata ricoverata in una clinica lussuosa per riprendersi. Da allora sono diverse le voci che sono girate sul suo conto, in particolare sul motivo per cui questo ricovero è così lungo e pieno di misteri. Alberto di Monaco ha assicurato, di recente, che le condizioni di salute di Charlene stanno migliorando.

Presto dovrebbe fare ritorno a casa e ad attendere ci sono suo marito e i loro due figli. Più volte il Principe di Monaco ha parlato dell’amore che nutre nei confronti di Charlene, per tentare di smentire le vari voci sul loro rapporto. Ed ecco che la Principessa rompe finalmente il silenzio dopo mesi di misteri. Attraverso il suo editore, secondo quanto riporta Closer, ci tiene a dire grazie agli autori del manga Blitz.

“Sono lieta dell’uscita del sesto volume di Blitz, splendidamente creato da Garry Kasparov e disegnato da Daitaro Nishihara. L’idea di partecipare all’avventura di Blitz mi è subito piaciuta e vorrei ringraziare Cédric Biscay per avermi portata a scoprire il mondo dei manga”

Queste le parole della Wittstock direttamente dalla clinica in Svizzera in cui si trova ricoverata da novembre scorso. Come è possibile notare, ha approfittato solo per ringraziare gli autori del manga di cui è protagonista. Nessun riferimento da parte di Charlene di Monaco al marito Alberto o ai figli. In particolare, in molti si sarebbero aspettati una prima dichiarazione basata sul suo stato di salute.

Ma molti erano in attesa di scoprire lo stano d’animo della Principessa visto il lungo periodo di lontananza dalla sua famiglia, soprattutto per allontanare le voci di crisi con Alberto di Monaco dopo tutte queste indiscrezioni. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute, che sembra ormai essere migliorato grazie alle cure nella clinica da 100mila euro a settimana.