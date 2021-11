Charlene di Monaco, l’incubo continua: ritiro dalla vita pubblica

Per Charlene Wittstock, Principessa di Monaco consorte del Principe Alberto, il 2021 è stato un anno davvero difficile. La 43enne ha avuto moltissimi problemi di salute che l’hanno tenuta lontana dalla famiglia, in un lungo esilio in Sud Africa. Qualche giorno fa, però, le notizie circa il suo stato di salute sembravano rassicuranti: la Principessa ha finalmente fatto ritorno a casa. Tutto sembrava risolto, ma a quanto pare non è così. Charlene non prenderà parte ai festeggiamenti nazionali in onore di San Ranieri, che culminano il prossimo 19 novembre 2021 a Montecarlo. Ecco quali sono i motivi della sua assenza, riportati dai comunicati ufficiali del Principato.

“La principessa è ancora molto debilitata, uno stato di affaticamento fisico profondo non le permetterà ancora di prendere parte alle celebrazioni della Festa Nazionale. Appena si sarà ristabilita con gioia si unirà nuovamente ai momenti di convivialità con tutta la famiglia monegasca.”

Queste le parole con cui il Palazzo ha annunciato che Charlene di Monaco non adempierà i suoi doveri regali in qualità di consorte del capo di stato alla festa nazionale del Principato. L’annuncio viene dato a qualche giorno dalla prima apparizione pubblica della Principessa dopo molto tempo, che si è mostrata debilitata e smagrita ma felice di riunirsi alla famiglia. A quanto pare i suoi problemi di salute non sarebbero del tutto risolti, e sarà necessario per lei altro tempo per guarire completamente.

Charlene di Monaco assente alla festa di San Ranieri

La Principessa a quanto pare non avrebbe del tutto recuperato le forze per poter fare il vero e proprio tour de force lungo ore previsto dal protocollo. I festeggiamenti ufficiali in onore del patrono della dinastia dei Grimaldi includono infatti il Te Deum alla cattedrale, momenti ufficiali al palazzo, incontri diplomatici, un concerto. Ad attendere l’ex nuotatrice ci sarà invece un periodo di riposo da trascorrere in un luogo che il Palazzo preferisce tenere segreto:

“Le loro Altezze serenissime hanno quindi deciso assieme che un periodo di calma e riposo sia ancora necessario alla principessa perché possa ristabilirsi completamente: il percorso medico è stato molto impegnativo nei mesi scorsi. Per preservare la tranquillità necessaria alla salute il luogo di questa convalescenza resterà strettamente confidenziale.”

Charlene di Monaco e i suoi problemi di salute

Negli ultimi giorni si sono susseguiti forti sospetti sulle vere ragioni che hanno tenuto la mamma dei piccoli Jacques e Gabriella lontana da corte. Ufficialmente la Principessa ha sofferto ha subito un intervento al seno mascellare, poi sfociato in un’infezione e in altre operazioni. In più lo scorso settembre 2021 avrebbe avuto un collasso. Secondo indiscrezioni però la verità sarebbe un’altra: Charlene soffrirebbe di problemi psichici che l’avrebbero portata a frequenti crolli nervosi, causati anche dall’assunzione di cocktail di farmaci. A quanto pare l’odissea della Principessa non è finita. Così la promessa di Alberto, che aveva dichiarato che la moglie si sarebbe sicuramente rimessa in sesto in tempo per la Festa Nazionale, non sarà mantenuta.