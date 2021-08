Charlene di Monaco, 3 operazione: 4 ore di anestesia, come sta ora

Le condizioni di salute di Charlene di Monaco continuano a destare preoccupazione. Nelle scorse ore infatti è stato annunciato dal Gabinetto del Principe Alberto II che la principessa avrebbe dovuto sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico nella giornata odierna.

“Sua Altezza Serenissima sarà sottoposto in giornata ad un intervento chirurgico la cui durata prevista è di 4 ore in anestesia totale” queste le parole ufficiali emanate da Palazzo Grimaldi. Al momento non è però dato sapere qualche parte del corpo sarà sottoposta ad intervento.

Nuovi momenti difficili quindi per la famiglia Grimaldi. Il principe Alberto ed i due figli raggiungeranno a nei prossimi giorni Charlene. La principessa si era recata in Sudafrica lo scorso mese di maggio, per presenziare ad alcuni eventi a sostegno di enti benefici locali.

Il suo doveva quindi essere un viaggio di breve durata. Poi è sopraggiunta un’infezione sinusale che l’ha costretta a rimanere nel suo Paese natale. Il rientro a Monte Carlo quindi le è stato impedito, anche in considerazione del fatto che la stessa è stata sottoposta a due interventi chirurgici.

Come ha dichiarato la principessa, i medici che l’hanno in cura hanno riferito che l’infezione da lei contratta è alquanto grave. Ed ecco che la consorte del principe Alberto aveva già annunciato che la sua permanenza lontano da Monaco si sarebbe prolungata fino ad ottobre.

La notizia del rinvio del ritorno a Monte Carlo di Charlene ha infiammato subito il gossip internazionale. In tanti hanno ipotizzato che la lontananza della principessa dal principato sia in realtà dovuto ad una imminente rottura con il suo consorte.

Insomma in molti sono pronti a scommettere che il divorzio tra i due sia proprio dietro l’angolo. Per cercare di fermare questi rumors così beceri ed insistenti è scesa in campo in prima persona proprio Charlene. La principessa ha riferito di quanto le mancassero i suoi bambini, Jacques e Gabriella.

Ma non solo. Una parte delle sue dichiarazioni sono dedicate al marito. Il principe Alberto è stato infatti definito dalla consorte come “la sua roccia“. Il suo sostegno non è mai mancato alla principessa, a cui ora in tanti augurano di riprendersi presto.