Channing Tatum e Zoë Kravitz: “C’è più di un’amicizia”, gli scatti parlano

By

Mentre una fonte vicina all’attore conferma la nascita di questa nuova love story, una passeggiata in bicicletta mostra la loro complicità

Cosa sta accadendo davvero tra Channing Tatum e Zoë Kravitz? I due attori alimentano le voci su una loro presunta storia d’amore durante un giro in bicicletta a New York. Secondo quanto riporta PageSix, sono stati avvistati mentre facevano una passeggiata insieme mercoledì nell’East Village e sembravano condividere più di una semplice amicizia.

Una fonte vicina alla star di Magic Mike ha fatto sapere a E! News che i rumors sulla presunta relazione amorosa sono fondati. “C’è più di un’amicizia in corso tra Channing e Zoe”. Ha continuato rivelando che i due attori trascorrono molto tempo insieme, divertendosi. In effetti, le foto spuntate fuori nelle ultime ore sembrano dimostrare che c’è una forte complicità che li unisce.

Per molti, infatti, questi scatti non lasciano spazio ad alcun dubbio. “La loro relazione è diventata più grande”, ha poi rivelato la fonte. Attualmente, Channing e Zoë (figlia di Lenny Kravitz) stanno lavorando insieme per il film thriller Pussy Island. Tatum riveste il ruolo di protagonista nella pellicola, mentre la Kravitz debutta alla regia.

L’attore 41enne, a bordo della sua bici nera BMX, è avvolto tra le braccia della bellissima attrice. Entrambi vestiti in modo casual, appaiono davvero felici insieme. Le prime voci su una loro presunta love story sono iniziate a circolare nel mondo del gossip qualche giorno dopo che Zoë ha chiesto il divorzio da suo marito, Karl Glusman, a gennaio.

Tuttavia, una fonte ha svelato che, all’epoca, la Kravitz era ancora single. Invece, Channing è da tempo che non ha al suo fianco una donna. Nell’ottobre dell’anno 2020, Jessie J ha confermato la loro rottura, condividendo un post su Instagram.

Le prime indiscrezioni fanno sapere che Channing e Zoë si sono incontrati sul set di Pussy Island. Lo scorso mese di giugno, i rumors si sono fatti sempre più forti, quando la star di Dear John ha condiviso dettagli simpatici sul fatto che la Kravitz non ha approvato alcune sue scelte di stile.

Scendendo nel dettaglio, l’attrice 32enne ha chiaramente chiesto a Channing di non indossare le Crocs, mostrandosi irremovibile. Questa sembra essere una richiesta – tra l’altro accettata dall’attore – che solo una fidanzata potrebbe fare.

Non resta che attendere una conferma da parte di due diretti interessanti, anche se ormai tutto sembra così chiaro.