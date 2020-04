Channing Tatum e Jessie J si sono lasciati di nuovo: i motivi e le chat

Channing Tatum si è lasciato di nuovo con Jessie J

A riportare i rumor è Just Shared che sta iniziando ad esser ripreso da molte altre fonti internazionale: Channing Tatum e Jessie J si sono lasciati di nuovo. Sì, per la seconda volta. Come i più appassionati di gossip sanno, i due si erano lasciati a dicembre 2009 dopo più di un anno di fidanzamento ma avevano deciso di riprovarci un mese dopo circa. Il sentimento c’era – questo è certo -, visto che ritornare assieme significa voler tutelare a tutti i costi qualcosa di bello, ma a quanto pare ciò che li legava non era amore. A farcelo capire, una fonte contattata da People che ha rivelato come starebbero le cose tra i due.

Cos’è successo tra Channing Tatum e Jessie J: “Hanno realizzato che fosse meglio andare avanti”

Finora abbiamo dato per certa la rottura, visto che le fonti ci sembrano più che attendibili, ma vi ricordiamo che non sono stati i diretti interessati a parlare. La fonte contattata da People però non ha dato alcuna chance alla tanto chiacchierata coppia: “Si sono premurati di riprovarci di nuovo – queste le dichiarazioni – ma hanno realizzato che sarebbe stato meglio andare avanti”; la stessa fonte ha assicurato che i due non hanno litigato e che il rapporto è di assoluta amicizia.

Channing Tatum dopo Jessie J, cosa fa ora il divo di Hollywood

Al momento si dice che Channing si sia già unito alla comunità dell’app Raya e che abbia iniziato a chattare; si tratta tuttavia soltanto di voci di corridoio a quanto pare assolutamente non confermate. Se così fosse Tatum avrebbe deciso di lasciarsi davvero alle spalle questa storia sognando un futuro diverso con un’altra persona da amare. Dovessimo saperne di più vi aggiorneremo!