Channing Tatum e Jessie J non stanno più insieme

Channing Tatum e la cantante Jessie J si sono lasciati

È ufficialmente finita la storia d’amore tra Channing Tatum e Jessie J. A riportare la notizia Us Weekly, che ha consultato diverse fonti sulla faccenda. A quanto pare la rottura tra l’attore di Magic Mike e la cantante inglese è avvenuta il mese scorso. Channing e Jessie si sono lasciati in maniera pacifica e hanno scelto di restare amici. L’ultima apparizione pubblica dell’ormai ex coppia risale allo scorso settembre, durante un concerto. Tatum e la popstar si frequentavano dall’ottobre 2018 e la loro relazione aveva ricevuto la benedizione di Jenna Dewan, l’ex moglie che Channing ha conosciuto sul set del film che gli ha cambiato la vita: Step Up. Ad oggi non sono noti i motivi che hanno portati i due a prendere la strada della separazione.

Channing Tatum di recente ha divorziato ufficialmente da Jenna Dewan

In attesa di una dichiarazione ufficiale sulla rottura con Jessie J, lo scorso novembre Channing Tatum ha ufficialmente divorziato dalla collega Jenna Dewan. Dopo otto anni di matrimonio e una figlia insieme, Everly di 6 anni, la coppia di attori si è separata nella primavera del 2018. Un mese fa è avvenuto il divorzio ufficiale. Un duro colpo per tutti i fan di Step Up, che nel 2005 hanno amato Channing e Jenna nei rispettivi panni di Tyler e Nora. Il set è stato galeotto per i due attori ma il tempo ha spazzato via la loro intesa.

Jenna Dewan è incinta del secondo figlio, Channing Tatum resta single

E mentre Channing Tatum torna single, Jenna Dewan è di nuovo incinta. L’attrice e ballerina aspetta il secondo figlio dall’attuale compagno, l’attore e cantante americano Steve Kazee.