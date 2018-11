Channing Tatum e Jessie J stanno insieme: arriva la conferma su Instagram

Channing Tatum: la nuova fidanzata è la cantante inglese Jessie J

I gossip avevano ragione: Channing Tatum e Jessie J stanno insieme! La conferma è arrivata dalla cantante inglese – popolare in Italia per la canzone Price Tag (video in basso)- in una storia di Instagram. Jessie ha postato il video dell’ultimo spettacolo di Channing con tante emoticon e l’invito ad andarlo a vedere. Una conferma non proprio romantica ma una prova schiacciante per tutti gli appassionati di cronaca rosa. Da tempo si parla di una relazione tra la star di Magic Mike e la musicista britannica e ora i due sono praticamente usciti allo scoperto! Secondo quanto si legge oltreoceano Tatum e Jessica starebbero uscendo da un paio di mesi, dopo un primo incontro avvenuto grazie ad amici in comune.

Channing Tatum ha divorziato la scorsa primavera da Jenna Dewan

Channing Tatum è tornato single solo di recente: la scorsa primavera ha annunciato la rottura con la moglie Jenna Dewan. I due si sono conosciuti sul set di Step Up nel 2006, dove indossavano i panni dei protagonisti Tyler e Nora. La coppia è convolata a nozze nel 2009 mentre nel 2013 è nata la figlia Everly. Ad aprile 2018 Channing e Jenna hanno ufficializzato l’addio sui social network con una nota congiunta: “Abbiamo scelto amorevolmente di separarci come coppia. Ci siamo innamorati tanti anni fa, abbiamo fatto un viaggio magico insieme. Non è cambiato nulla per quel che riguarda l’amore che proviamo, ma sentiamo di stare percorrendo cammini diversi”.

Anche la ballerina e attrice Jenna Dewan ha un nuovo amore

Se Channing Tatum ha ritrovato la felicità con Jessie J, pure Jenna Dewan è riuscita a ritrovare armonia nella sua vita sentimentale. Da qualche settimana frequenta Steve Kazee, attore noto a Broadway.