Chanel Totti si diploma: Bastian nella foto di famiglia e Totti?

Solo qualche settimana fa commentavamo la grande festa dei 18 anni di Chanel Totti ed oggi siamo qui a parlare del suo diploma. Poche ore fa la giovane ha raggiunto un nuovo traguardo che ha celebrato insieme alla sua famiglia. Cristian, mamma Ilary e Bastian Muller erano presenti alla cerimonia. E papà Francesco?

Chanel Totti, la festa per il suo diploma

Oggi per Chanel Totti è un giorno speciale: la neo diciottenne si è diplomata alla scuola St. Stephen’s School, una struttura privata con curriculum americano. L’istituto ha la sede nelle vicinanze dell’Aventino ed è internazionale, il primo in Italia a offrire il Diploma di Baccelleriato Internazionale. Infatti, le lezioni sono in inglese.

Alla cerimonia erano presenti le persone più care della secondogenita Totti. Mamma Ilary ha postato sui social alcuni video e foto della giovane, in particolare il momento in cui la Chanel ha sfilato insieme ai suoi compagni di classe, dopo aver ricevuto l’attestato. Ciò che, però, non è passato inosservato è stato lo scatto di famiglia con il futuro sposo della Blasi. Non solo il ritratto ha fatto il giro del web ma ha scatenato i follower, curiosi di sapere che fine abbia fatto Francesco Totti.

Assente Francesco Totti

Francesco Totti non avrebbe partecipato all’evento di questa mattina, probabilmente a causa di impegni lavorativi improrogabili. Eppure, non ha perso occasione per commentare sui social il grande traguardo di Chanel, anche da lontano. “Era ora” ha ironizzato l’ex calciatore.

La sua assenza ha scatenato l’irritazione dei fan che non hanno potuto fare a meno di commentare il gesto, sottolineando come non sia possibile che proprio lui, il papà della festeggiata, abbia dato priorità ad altro.

Un altro traguardo per Chanel Totti

Per Chanel Totti questo periodo è davvero roseo. Qualche settimana fa ha festeggiato i suoi 18 anni in compagnia di amici e parenti che hanno condiviso con lei una serata indimenticabile. Ancora oggi, a distanza di settimane, attraverso i media e i social si parla del grande evento che ha avuto luogo in una villa privata a Roma. Fuochi d’artificio, cibo ottimo, rose rosse, musica e dj set, cambio d’abito e soprattutto l’affetto e il calore della sua famiglia hanno reso la festa unica.

Per l’occasione, per la prima volta Francesco Totti con Noemi Bocchi, Ilary Blasi con Bastian Muller si sono ritrovati a festeggiare la giovane donna, che in prima persona ha vissuto la separazione e tutte le conseguenze dei suoi genitori, restando in silenzio ma sempre rispettando mamma Ilary e papà Francesco.