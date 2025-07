Chanel Totti a Ponza con mamma Ilary, silenzio crescente con papà Francesco

Chanel e Ilary sono inseparabili come si evince dal modo in cui si guardano e dal fatto che una è il supporto dell’altra. Questo weekend sono a Ponza insieme a Bastian Muller e ad altri amici. Sembrano molto felici e serene. Molti hanno notato come la secondogenita della famiglia Totti si mostri diversa quando è con la mamma. Eppure, anche papà Francesco non perde occasione di portarla dall’altra parte del mondo, ma cosa c’è davvero tra loro?

Chanel Totti in vacanza con la mamma

Poche ore fa Chanel ha pubblicato una foto in cui appare sorridente insieme alla mamma. Sono su una barca a Ponza e si stanno godendo una giornata di sole e caldo. In un semplice scatto, i fan non hanno potuto fare a meno di notare quanto il loro rapporto sia sempre più forte nonostante capitino anche momenti di distanza.

La secondogenita di Ilary e Francesco è sempre pronta a supportare e sostenere la madre in qualsiasi situazione, così come la mamma fa con lei.

Un rapporto diverso con papà Francesco

Anche se Chanel non perde occasione di trascorrere del tempo con papà Francesco, in molti hanno notato il modo in cui si comporta quando è con lui. Padre e figlia sono appena tornati da Bali dove hanno vissuto qualche giorno di relax in compagnia anche di Cristian, la piccola Isabel e Noemi Bocchi.

In quel contesto, però, i figli di Totti hanno sempre cercato di mantenere una certa privacy; soltanto in poche occasioni hanno condiviso foto insieme al papà. Il motivo? Non è dato saperlo, ma sono in tanti a credere che tra loro ci sia un rapporto diverso rispetto a quello con la mamma. I figli dell’ex coppia hanno accettato la nuova compagna del Pupone ma sembrano non avere nessuna intenzione di mostrarsi con lei.

Alti e bassi tra padre e figlia

Il rapporto tra Chanel e Francesco sembra essere cambiato da tempo. Almeno apparentemente, quei momenti di sorrisi, abbracci e coccole tra loro sembrano lontani. Già qualche mese fa si era parlato di un periodo complesso causato dalla fine del matrimonio tra il Pupone e Ilary. Secondo quanto riferito dal giornalista Alberto Dandolo nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi, i due sarebbero sempre più lontani e la secondogenita incompresa.

Eppure, nel giorno del suo 18esimo compleanno sembravano molto uniti, tra la foto di famiglia con la torta e la dedica del brano durante la serata e tanti altri momenti che hanno fatto ben sperare i fan della famiglia Totti, che ancora oggi credono in un possibile riavvicinamento e lieto fine.