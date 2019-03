Chando Erik Luna a Domenica Live con Manila: “Grecia non è una santa”

L’ex fidanzato di Grecia Colmenares: Chando Erik Luna a Domenica Live con Manila Gorio

Prima apparizione televisiva insieme per Chando Erik Luna e Manila Gorio. L’ex fidanzato di Grecia Colmenares è finalmente uscito allo scoperto con la nuova fiamma. Nel salotto di Domenica Live i due sono entrati mano nella mano anche se per il momento preferiscono procedere con i piedi di piombo. “Ci stiamo frequentando ma non siamo ancora una coppia”, ha ammesso l’argentino a Barbara d’Urso. “Grecia non è una santa come tutti credono. Lei ha detto che non è gelosa ma quando stavamo insieme mi telefonava 45 volte al giorno. Se questo non significa essere gelosi allora che cos’è?”, ha aggiunto.

Grecia Colmenares e Chando in crisi prima dell’Isola dei Famosi?

“Chando mi ha detto che prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi aveva avuto un confronto importante con Grecia. Da tempo stavano vivendo una crisi profonda“, ha assicurato Manila Gorio a Domenica Live. Parole che stonano con la testimonianza di Yuri Rimbaldi e Jo Squillo, che hanno conosciuto l’attrice di telenovelas in Honduras. “Grecia era molto innamorata e si fidava solo del suo fidanzato”, hanno ammesso gli ex naufraghi. Manila ha poi rimarcato che le iniziali bugie di Chando sulla loro relazione non erano in realtà delle menzogne ma solo un modo per proteggere questo legame. “Chando aveva bisogno di tempo, aveva bisogno di capire cosa ci stava succedendo”, ha sottolineato.

Grecia Colmenares sul tradimento: “Un regalo di Dio”

Qualche tempo fa Grecia Colmenares ha commentato la liason tra Chando Erik Luna e Manila Goria. “È stato un regalo di Dio”, ha sentenziato la diva latina.