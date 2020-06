Cesare Cremonini, video con colf dopo la polemica: lei risponde

Emilia, la colf di Cesare Cremonini, è voluta intervenire su quello che è successo durante l’ultima puntata andata in onda di E Poi C’è Cattelan, quella in cui si è scatenato un putiferio. Cos’è successo? Il cantautore ha spiegato che, siccome viene pagata, può cambiare anche il suo nome. Parole, queste, che hanno indignato i telespettatori, i quali si sono riversati su Twitter attaccandolo a muso duro, sottolineando che frasi del genere non dovrebbero più essere tollerate nel ventunesimo secolo. Cremonini – sempre attivo sui social network – è venuto a conoscenza della polemica sul suo conto e ha deciso di dimostrare a tutti quale rapporto stupendo abbia con Emilia, la sua domestica, che ama alla follia il cantante. Per mettere a tacere le aspre critiche, ha dovuto realizzare un video – pubblicato su Instagram – in cui a parlare è anche la donna delle pulizie, che non si è detta assolutamente offesa da quello che è stato detto su di lei durante la puntata di EPCC.

Video Cesare Cremonini ed Emilia: la donna delle pulizie ha qualcosa da dire

La frase di Cesare Cremonini sulla colf ha indignato. E parecchio. Non ha voluto che la polemica si sgonfiasse da sé, col passare del tempo (quasi tutto finisce nel dimenticatoio dopo poche settimane), ma è intervenuto immediatamente, immortalando l’ultimo incontro avvenuto tra lui ed Emilia. La domestica si è detta esterrefatta per quello che è accaduto, ben consapevole di quanto bene le voglia il cantautore. Per questo ha deciso di spendere qualche parola direttamente dal profilo Instagram di Cremonini: “Ma che cattiveria. Io sono fiera di te!”. Emilia ha spiegato che, un giorno, Cesare Cremonini ha dimostrato tutto il suo affetto nei suoi confronti permettendole di superare un difficile momento. Negli occhi della donna delle pulizie si legge un sincero volergli bene.

Cesare Cremonini news, la polemica è finita?

Cesare Cremonini ha commentato il video dell’abbraccio con la colf in questo modo: “Adesso che hanno scoperto che si chiama Emilia davvero gli starà esplodendo il cervello!”. Questo video basterà a placare la polemica? Ad attutirla sì: sotto al suo ultimo feed, tanti follower gli hanno scritto dicendo che avrebbe fatto meglio a scusarsi, che si è trattato di uno scivolone e che non avrebbe voluto esprimersi in quel modo. Dopo questo video, Cremonini non aggiungerà sicuramente altro: è ormai sotto gli occhi di tutti la grande amicizia esistente fra Cremonini ed Emilia!