Cesare Cremonini, bufera donna pulizie Emilia: il video che indigna il Web

La puntata a cui facciamo riferimento è andata in onda due sere fa ma la bufera social è esplosa solo in queste ore, quando su Twitter è finito in tendenza proprio lui, Cesare Cremonini, ospite di E poi c’è Cattelan su Sky Uno. Cos’è successo esattamente durante l’intervista del conduttore? Diciamo che il cantante ha parlato della sua donna delle pulizie, in particolar modo del suo nome, senza pensare a come avrebbero potuto reagire i telespettatori e gli utenti del Web in un clima così teso come quello di questo periodo; non per niente gli utenti si sono ribellati anche a distanza di due giorni dall’ultima puntata stagionale del famoso show di Cattelan. Al momento Cremonini non ha replicato alle tante accuse ma siamo sicuri che non si sarebbe mai aspettato una reazione del genere, visto che dopo la puntata ha pubblicato subito un post con il filmato dell’intervista scherzandoci su.

Cesare Cremonini e la donna delle pulizie: il discorso che ha scatenato la bufera

L’indignazione dei social è comprensibile perché dopo i fatti di cronaca americana qualsiasi parola che riguarda il rapporto tra culture diverse dovrebbe essere ponderata; il cantante però è stato accusato di razzismo e di molto altro ancora, e questo è senz’altro esagerato e ingiusto soprattutto se si pensa che Cremonini non ha potuto ancora dire la sua. Il motivo della rabbia del Web? Sta esattamente in un passaggio del discorso dell’artista che ha confessato di chiamare la sua donna delle pulizie moldava Emilia anche se quello non è il suo vero nome. “Ognuno – queste le parole di Cremonini che sono francamente incomprensibili – dovrebbe chiamare le persone come meglio crede, soprattutto le persone che entrano in casa tua. Sono pagate e possono quindi far cambiare il loro nome”. Visto che il clima era goliardico, vogliamo sperare che il cantante sia stato frainteso o che abbia voluto fare semplicemente una battuta. Infelice ovviamente.

Cremonini ed Emilia, il video da E poi c’è Cattelan in cui il cantante parla della donna delle pulizie

Il video a cui facciamo riferimento è quello che trovate qui di seguito e che Cremonini ha commentato scherzosamente con un “W Emilia!”; anche sotto al filmato pubblicato dal cantante i tweet stanno aumentando a dismisura e sono in tanti ad averlo preso di mira accusando sia lui sia Alessandro Cattelan in modo eccessivo. Sotto trovate alcuni dei moltissimi tweet che stanno proliferando sul social network in cui si sottolinea con forza che una donna delle pulizie ha una sua dignità e che si paga non la persona ma la prestazione. Siamo convinti che Cremonini interverrà presto sulla vicenda perché finire in tendenza su Twitter per questo motivo non è certo qualcosa di cui andar fieri. Vi terremo aggiornati.

Tra Cesare Cremonini che pensa sia normale cambiare il nome della persona delle pulizie perché lavora in casa sua e viene pagata anche per annullare la sua identità e Alessandro Cattelan che ride di gusto non so chi mi fa più pena. Pessimi. — mari (@amaricord) June 25, 2020

Complimenti a Cesare Cremonini non solo per aver detto una colossale stronzata ma anche per l’eccellente scelta del timing. Una roba da professionista vero. — Fran Altomare (@FranAltomare) June 25, 2020

Cambiare il nome ad una persona equivale a ledere la sua dignità.

Agli schiavi non veniva chiesto il nome: non era importante.

È vero: entra in casa tua e la paghi.

Ma non l'hai "acquistata". Non è un oggetto

"Ho preteso" chi sei tu per pretendere?

Vergognati, se puoi#Cremonini pic.twitter.com/x3hUQGWuVJ — Il Gigantesso (@IlGigantesso) June 25, 2020