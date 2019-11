Cesare Cremonini: il grazie a Bologna e il ricordo del padre

View this post on Instagram

Sto tornando a casa. Domani la mia carriera compie vent’anni ed è a #Bologna che voglio svegliarmi. Circondato dalle persone più care, fare colazione sotto ai portici, prendermi il mio tempo. In Piazza Maggiore, proprio sotto a Palazzo D’Accursio, un pianista del @conservatoriomartini suonerà per l’intera giornata le mie canzoni al pianoforte. Se ci fosse ancora mio padre lo porterei proprio lì. Ma forse non serve. Credo che per nulla al mondo si perderebbe il vedermi sorridere così. Ci sarà. Il @comunedibologna mi ha fatto anche questa sorpresa. ❤️ grazie. Anche Galleria Cavour, come fosse un teatro all’aperto in centro, festeggia mandando in filo diffusione per tutto il giorno le canzoni del mio nuovo album. Dopo cena ci sarà da divertirsi a girare per la città. I miei amici mi aspettano. In Via D’Azeglio, alle 18.30, accenderemo insieme le “Luminarie 2020 dedicate a Robin”. 🌈🌈🌈 Sarà una giornata da ricordare, che toglie il fiato. Io per stasera però, ho già un impegno. Inderogabile.. un fantastico.. tortellino!!! 😉 Ce #Cremonini2C2CTheBestOf #FollowYourDreams