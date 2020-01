Cremonini e la fidanzata Martina, ‘flash’ ad alta quota: la coppia decolla! 

Cesare Cremonini e la giovane fidanzata, ‘flash’ ad alta quota: la coppia, pizzicata a Cortina, decolla!

Flash da Cortina d’Ampezzo: immortalati ad alta quota Cesare Cremonini (39 anni) e la sua nuova giovane fidanzata Martina (21 anni). A pizzicarli è stato il settimanale Nuovo. Sulle Dolomiti la coppia, uscita da poco allo scoperto, si è concessa delle giornate rilassanti, all’insegna dell’amore. Un po’ di riposo per Cremonini, prima di affrontare un 2020 che si preannuncia ricco di impegni. Ora, però, gli appuntamenti si presentano più ‘leggeri’. Dopotutto, ogni cosa viene meno faticosa quando si è stati colpiti e affondati dalle frecce di Cupido. E chi meglio di Cesare, cantautore raffinato dei sentimenti intimi, lo sa…

Cremonini, relax prima di un 2020 ricco di impegni

Martina e il ‘suo’ Cesare, belli e felici tra le nevi di Cortina. Tranquillità e sorrisi; poi l’ex Lunapop sarà investito da eventi e date importanti. Il 27 marzo taglierà il traguardo dei 40 anni. Il 2020 è inoltre l’anno del ventennale della sua carriera, inizia nel 2000. All’epoca faceva faville con i capelli tinti di rosso ed era alla guida dei Lunapop. Altri tempi, ma stessa grinta artistica. Grinta che in estate lo porterà in giro lungo lo Stivale per far conoscere live negli stadi il suo ultimo disco “2C2C – The Best Of”, una raccolta di tutti i suoi successi.

L’ex Lunapop allo scoperto sui social con Martina

Cremonini ha deciso di vivere la relazione con Martina, almeno sui social, in modo inedito. Cesare, da sempre molto riservato per ciò che riguarda il suo lato sentimentale, stavolta sta facendo uno strappo alla regola. Addirittura si ritrae sul web con la giovane fiamma. A proposito di tale scelta dichiarava nelle scorse settimane a Vanity Fair: “Fa parte del gioco. Un mio caro amico, prendendomi in giro, mi aveva provocato: ‘Tu sei molto riservato perché in realtà sei geloso’ e io ribattevo con un senso di protezione: ‘Non voglio che qualcuno paghi per i miei errori e che prenda critiche che investirebbero me’. Per verificare l’ipotesi, ho dato retta all’amico. Alla fine però credo sia meglio non mettere fotografie personali sui social”.