Cesare Cremonini, è ritorno di fiamma con Martina: l’indiscrezione

C’è nuovamente aria di romanticismo in casa Cesare Cremonini. Stando alle ultime indiscrezioni apparse in esclusiva su The Pipol Gossip, infatti, pare proprio che il noto artista bolognese ex leader dei Lunapop sia ufficialmente tornato insieme con la sua ex fidanzata, Martina Margaret Maggiore.

Sulla pagina Instagram del noto media, leggiamo infatti che “al 100% i due sono tornati ad essere una coppia”. Proprio in queste ultime ore, infatti, Cesare Cremonini e la sua Martina si trovano di nuovo insieme, a questo punto innamorati più che mai, a Maratea. Qui, proprio ieri, l’artista di La nuova stella di Broadway è stato l’ospite d’onore di un evento nel corso del quale ha ricevuto da parte del primo cittadino in persona la cittadinanza onoraria della cittadina.

Almeno per il momento, come anche fa notare The Pipol, al puzzle manca ancora un pezzo fondamentale. Gli appassionati di gossip infatti sanno benissimo che finché due ex fidanzati non tornano a seguirsi su Instagram non si può dire che una coppia sia effettivamente tornata insieme. E, almeno per adesso, il “segui” reciproco manca ancora all’appello.

Cesare Cremonini, che si sa è molto riservato, non ha ancora confermato né smentito le indiscrezioni apparse su Pipol.

Cesare Cremonini e Martina Maggiori: un incredibile tira e molla

Di norma, quando due fidanzati si lasciano si parla di ritorno di fiamma vero e proprio dopo diverso tempo. A volte passano mesi, altre anni. In questo caso, invece, sempre se i rumor venissero confermati, si sta parlando di un ricongiungimento avvenuto dopo una manciata di giorni.

Appena lo scorso 29 giugno, a parlare della rottura era stata Martina Maggiori stessa, pubblicando una Instagram Stories al vetriolo. Nel suo post, la ragazza aveva parlato in maniera sospetta di corna, confermando in qualche modo alcuni pettegolezzi che già giravano a Bologna da qualche giorno. Cremonini, dal canto suo, se n’è rimasto sempre zitto e lontano quanto più possibile da qualunque pettegolezzo spicciolo.

Se la notizia della riappacificazione fosse vera, a questo punto, verrebbe da pensare che Martina si è convinta nel giro di un mesetto appena che vale la pena dare una nuova opportunità ad una delle persone più importanti della sua vita. D’altra parte, quante come lei vorrebbero un fidanzato come Cesare Cremonini?