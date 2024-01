Cesare Cremonini e il buio: “Nel 2016 pesavo 100kg”. Foto virale

Cesare Cremonini in vena di confidenze. Una notizia, visto l’assoluto riserbo di cui spesso il cantautore si circonda. Nelle scorse ore l’ex frontman dei Luna Pop ha pubblicato una fotografia di circa 7 anni fa. Correva l’anno 2016, un periodo buio per l’artista, come lui stesso ha confessato. La prova plastica del momento difficile vissuto è racchiusa nello scatto che ha deciso di rendere pubblico. Un’istantanea in cui pesava addirittura 100 kg.

Cremonini ha spiegato che allora si era estraniato dal mondo e anche dagli affetti più stretti, compresa la sua fidanzata di allora. Si era buttato anima e corpo in un disco, uscendone, parole sue, “annientato”, mentalmente e fisicamente. Fu in quel periodo di smarrimento che nacque una chicca del suo repertorio, vale a dire “Nessuno vuole essere Robin”, brano tra i più apprezzati e tra i più densi di significato della sua discografia.

Questo il racconto su Instagram di Cremonini, corredato dallo scatto dei “100kg” che è subito diventato virale:

“Questa fotografia è del 2016. La scattò la mia ragazza di allora. Stavo iniziando a scrivere Nessuno vuole essere Robin. Non stavo bene. Pesavo 100 kg. Mi ero annientato per fare un disco. Una cosa stupida. O meglio, avevo annientato i sentimenti nei confronti di chi mi circondava, perché ero entrato in una folle simbiosi con il resto del mondo. Non so come e perché ma ci ero cascato dentro, in totale connessione con le emozioni delle persone che non conoscevo. Dei ragazzi e delle ragazze che vedevo camminare per strada, dei cuori che non erano il mio ma che amavo lo stesso perché pulsavano dentro alla mia città, delle notizie che ascoltavo in televisione e di chi le annunciava, delle foto che guardavo sui social. Ho capito più tardi che era un peso che alla lunga mi poteva distruggere. Ma una notte mi sono seduto sul letto con la chitarra e… come mai sono venuto stasera? Bella domanda…”

Cesare Cremonini oggi: amore a gonfie vele con la giornalista Giorgia Cardinaletti

Oggi Cremonini sta benone. Va forte anche in amore. Da mesi si frequenta con Giorgia Cardinaletti, volto famigliare al pubblico di Rai Uno. La giornalista è uno dei mezzo busti del Tg Uno. Il cantante e la dipendente della Tv di Stato non hanno mai ufficializzato a livello pubblico la love story. Pochi dubbi, però, che tra i due scorra un sentimento forte e dolce. Ormai non si contano più le paparazzate che li hanno ritratti assieme, spensierati e felici.

Ciò detto, come poc’anzi sottolineato, da parte dei diretti interessati bocche cucitissime e nessuno scatto social a coronare la relazione. D’altra parte sia la Cardinaletti sia il musicista sono da sempre riservatissimi e poco inclini a sbandierare le loro storie d’amore.

Il cantante, prima di iniziare a frequentare la giornalista, ha vissuto una relazione con una giovane ragazza non facente parte del mondo dello spettacolo. Trattasi di Martina Maggiore. Anche durante tale love story Cremonini ha preferito mantenere molto riserbo, non ufficializzando mai pubblicamente il legame sentimentale.