Cesare Cremonini canta a Sanremo: rovinosa caduta sul palco (video)

Mentre Cesare Cremonini si stava esibendo in qualità di super ospite musicale al Festival di Sanremo 2022 nel corso della terza serata della kermesse canora ligure, sul palco c’è stata una rovinosa caduta. Il cantante non c’entra nulla, visto che ha sfoderato una performance da fuoriclasse (quale è), senza sbavature e senza capitomboli. A volare per terra è stato uno dei cameraman dell’Ariston, il quale, mentre si stava muovendo con una telecamera mobile per riprendere da vicino l’artista bolognese, ha perso l’equilibrio, inciampando per poi finire sul pavimento. Cremonini, da quanto si evince dalle immagini, non si è accorto di nulla, avendo lo sguardo altrove ed essendo concentrato sulla sua performance.

Non chiaro se l’uomo che è cascato abbia riportato danni oppure no. La vicenda non è stata sottolineata da Amadeus, quindi è probabile che il cameraman se la sia cavata senza riscontrare significativi problemi di salute. Certo la caduta è stata rovinosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gufetto Stronzetto (@gufetto_stronzetto)

Per quel che invece riguarda l’esibizione del musicista bolognese, tutto è filato liscio: Cremonini ha sfoggiato buona parte del suo repertorio ‘storico’, facendo cantare tutto il pubblico presente in sala e raccogliendo una standing ovation meritata. Su ‘pressione’ di Amadeus ha anche rilanciato l’immortale 50 Special, il brano che lo ha consacrato nel panorama musicale italiano quando ancora era attivo il gruppo dei Lunapop.

Sanremo 2022, Amadeus rischia di franare: inciampo e spavento

Dopo che il bolognese ha lasciato il palco, c’è stato un altro incidente di percorso: stavolta a rischiare di finire a terra è stato Amadeus che impegnato in uno sketch con Drusilla Foer è inciampato con in mano in una tazzina nei pressi dell’orchestra, finendo quasi per investire la musicista che suona le tastiere. Fortunatamente nella tazzina non c’era il caffè e fortunatamente ‘Ama’ è riuscito a non franare del tutto, altrimenti avrebbe fatto un danno ben maggiore, senza cavarsela con un semplice spavento. Naturalmente su Twitter la vicenda non è passata inosservata: tantissimi gli utenti che hanno commentato il fatto, sottolineando che poteva finire molto peggio.