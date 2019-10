Cesare Cremonini boccia Francesco Monte: “Non sono Miguel Bosé”

Cesare Cremonini dice la sua sull’imitazione di Francesco Monte a Tale e Quale Show 2019

Cesare Cremonini non si è perso la quarta puntata di Tale e Quale Show 2019, quella nella quale Francesco Monte ha proprio imitato il cantante bolognese. Una performance che non è piaciuta molto al pubblico e neppure ai giurati del programma, che non hanno elogiato il tarantino a differenza delle altre esibizioni delle scorse settimane. Dello stesso avviso Cremonini, che su Twitter ha espresso il proprio pensiero non nascondendo una certa perplessità. A quanto pare Cesare non ha gradito molto il make up che i truccatori del varietà di Carlo Conti hanno applicato sul volto di Francesco, rendendolo davvero poco somigliante all’ex leader dei Lunapop.

Cosa ha scritto Cesare Cremonini su Francesco Monte

“Fidati di me, non sono Miguel Bosé. Ti voglio bene lo stesso però”, ha scritto Cesare Cremonini su Twitter. Parafrasando un verso della sua Latin Lover – canzone che Francesco Monte ha cantato a Tale e Quale Show – l’artista di Bologna ha bocciato la performance dell’ex tronista di Uomini e Donne.

L’ultima imitazione di Francesco Monte fa discutere

“Non è stata la tua esibizione migliore. Il trucco per niente somigliante, la voce molto diversa”, ha notato Loretta Goggi riguardo l’imitazione di Francesco Monte di Cesare Cremonini. E alla fine il 31enne si è dovuto accontentare del penultimo posto in classifica.

Francesco Monte imita Cesare Cremonini: il video