Cesara Buonamici ufficializzata al GF e svelato se lascerà il Tg5

Mediaset, nella giornata di venerdì 28 luglio, ha ufficializzato una voce che era nell’aria da diversi giorni: Cesara Buonamici, storico volto del Tg5, sarà opinionista in solitaria nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la trash tv, a Cologno Monzese hanno deciso di puntare sulla giornalista per dare il giusto cambio di rotta al reality.

Cesara Buonamici opinionista al GF Vip: addio Tg5?

Con queste parole l’ufficio stampa di Mediaset ha reso nota la partecipazione della giornalista: “Sarà Cesara Buonamici la nuova opinionista di ‘Grande Fratello’ in partenza a settembre. In conduzione confermato Alfonso Signorini. La conduttrice del TG5, giornalista di esperienza unica e di grande simpatia, ha accettato di raddoppiare i propri impegni: sarà in studio per tutte le puntate del reality e contemporaneamente continuerà la regolare turnazione in conduzione al telegiornale delle 20.00“. Niente addio in vista per Cesara Buonamici per quanto riguarda il Tg5, che potrà ancora contare sul suo contributo.

Le altre novità della nuova edizione

Il comunicato si è soffermato anche sulle altre novità che la prossima edizione del Grande Fratello Vip andrà ad introdurre. Tra queste, com’era già noto, la presenza di un cast che comprenderà sia vip che nip (gente comune). “Per la prima volta, infatti, non ci sarà distinzione tra edizione Vip e edizione tradizionale” si legge. Proprio sul cast si prospetta un importante lavoro di rinnovamento, lasciando fuori tutti coloro che appartengono al mondo degli influencer e di Onlyfans. Queste sarebbero state le direttive di Pier Silvio Berlusconi.

“Il team di autori cercherà di portare all’interno della casa spontaneità e freschezza mettendo al centro il racconto delle storie personali dei concorrenti, evitando la ricerca di visibilità a qualunque costo” continua il comunicato. Questa la strategia per lasciare fuori il trash dal reality. Rimane da capire se una simile decisione darà i suoi frutti, visto i tanti cambiamenti che verranno attuati ad uno show dai buoni ascolti. Non resta che attendere la messa in onda del nuovo Grande Fratello, fissata l’11 settembre, per scoprirlo.

Cesara Buonamici: la scelta Mediaset fa discutere

La decisione di puntare su Cesara Buonamici era trapelata negli scorsi giorni, sollevando qualche dubbio anche nel mondo vip. Selvaggia Lucarelli, ad esempio, si era detta contraria alla scelta della giornalista per il ruolo di opinionista, reputando più idonea una personalità in grado di fare intrattenimento. Anche Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, pur ammettendo come il reality avesse lasciato andare troppo il freno negli ultimi anni, aveva sollevato delle perplessità in merito alla scelta fatta da Mediaset.

Con ogni probabilità, Cesara Buonamici avrà il compito di alzare il livello della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, con interventi sicuramente diversi da quanto visto fino ad oggi. Ora che è stata data l’ufficialità, rimane da capire se la giornalista sarà in grado di ricoprire questo importante ruolo, contribuendo alla realizzazione di un reality in linea con i parametri dettati da Pier Silvio, oppure se dovrà arrendersi al trash.