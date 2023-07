Selvaggia Lucarelli: “Perché Buonamici al GF Vip è uno sbaglio”

By

La notizia del giorno è stata sicuramente l’indiscrezione di Dagospia sulla scelta di Pier Silvio Berlusconi di includere nel cast del Grande Fratello il volto noto del TG 5 Cesara Buonamici, in qualità di unica opinionista. A quanto pare la svolta anti-trash che l’amministratore delegato di Mediaset vorrebbe attuare nei confronti dei reality sta portando a compimento decisioni che avrebbero come intento principale quello di alzare nuovamente l’asticella della trasmissione e allontanarne l’aura di volgarità una volta per tutte.

Sarà una scelta che darà i suoi frutti o no? Solo il tempo lo dirà ma nel frattempo la partecipazione della Buonamici al Grande Fratello ha scosso il mondo dello spettacolo e ha fatto discutere molto. Tra i tanti che hanno espresso la loro opinione sulla scelta vi è stata anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che si è mostrata in totale disaccordo con Mediaset. Ecco che cosa ha detto.

Cesara Buonamici al GF: l’opinione di Selvaggia Lucarelli

Nelle scorse ore, tramite un tweet, Selvaggia Lucarelli ha voluto rendere partecipi tutti i suoi followers del suo pensiero circa la recente scelta di arruolare la giornalista del TG 5 come unica opinionista dell’ottava edizione del Grande Fratello:

“La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata. Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”, ha spiegato la Lucarelli.

Questa non sarebbe la prima volta nella storia dei reality che un giornalista viene chiamato a coprire il ruolo di opinionista. Ci sono infatti stati degli interessanti precedenti: per esempio a L’Isola dei Famosi si sono spesso visti nomi come Aldo Biscardi, Sandro Mayer, Michele Cucuzza, Alda D’Eusanio e Alessandro Meluzzi a ricoprire il ruolo di commentatore della puntata. Se invece si vuole parlare nello specifico del Grande Fratello, nell’edizione del 2014 a commentare le azioni dei gieffini vi era il celebre scrittore e giornalista Cesare Cunaccia insieme a Manuela Arcuri.

Resta però da capire quanto effettivamente possa servire inserire nel cast di un reality come il Grande Fratello un personaggio autorevole come Cesara Buonamici. Potrebbe davvero risollevare le sorti del programma o è più quotato il rischio di trascinare anche la giornalista nel trash? Solo il tempo porrà rispondere a queste domande, intanto ci si può limitare solamente a mere supposizioni.