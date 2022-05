Cesara Buonamici si è sposata, gli invitati alle nozze: chi c’era al rito civile

Cesara Buonamici si è sposata! Il grande giorno è arrivato per la giornalista che ha detto sì al suo compagno di sempre Joshua Kalman. Si sono sposati dopo ben 24 anni di fidanzamento e la notizia è trapelata già nelle scorse settimane. Oggi invece stanno circolando le foto di Cesara vestita di bianco, con un bellissimo ed elegantissimo tailleur, anche se l’accessorio più bello è il suo sorriso. Cesara Buonamici e Joshua Kalman si sono sposati oggi, con rito civile che si è tenuto a Fiesole, la città di origine della giornalista del Tg5.

La cerimonia si è tenuta alla presenza di pochi invitati, questo perché la grande festa è in programma nei prossimi giorni. Chi c’era alle nozze di Cesara Buonamici? A Fiesole, dove ha sede anche l’azienda di famiglia della giornalista che produce olio di oliva, c’erano davvero pochi intimi. Tra gli invitati c’erano il direttore del Tg5 Clemente Mimun ed Emanuele Filiberto, che tornerà di corsa a Roma perché domani è impegnato nella finale di Amici 2022.

Non sono gli unici volti noti che hanno testimoniato le nozze di Cesara Buonamici e Joshua Kalman. Come riportato da Adnkronos, dal mondo dello sport per esempio era presente l’allenatore Cesare Prandelli, poi c’era il generale Leonardo Tricarico e il fotografo Mario Sestini. Di sicuro saranno presenti anche alla festa del matrimonio che si terrà mercoledì, a Roma, presso Terrazza Borromini. Nella Capitale si terranno infatti i grandi festeggiamenti delle nozze. Se al rito civile erano presenti pochi invitati, al ricevimento invece sono previsti circa cento presenti.

Cesara Buonamici sposa dopo 24 anni: prima non pensava al matrimonio

Cesara Buonamici, 65 anni, ha deciso di sposarsi dopo ben 24 anni di fidanzamento. Il marito è Joshua Kalman, 71, un medico israeliano suo compagno storico. Come mai hanno aspettato tanto prima di organizzare il matrimonio? Molto semplicemente perché non ne sentivano l’esigenza prima. Nello studio di Verissimo, infatti, Cesara aveva ammesso di non pensare minimamente al matrimonio. Temeva che il grande passo potesse in qualche modo spezzare l’idillio fra loro. È sotto gli occhi di tutti che nel frattempo la coppia abbia cambiato idea.