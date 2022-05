Cesara Buonamici si sposa dopo 24 anni di fidanzamento!

Fiori d’arancio in vista per la famosa giornalista del Tg 5, che ha deciso finalmente di convolare a nozze con lo storico compagno

Svolta nella vita privata di Cesara Buonamici. La giornalista, popolare mezzobusto del Tg 5, ha deciso di convolare a nozze col suo compagno storico, il medico Joshua Kalman. A dare l’annuncio il settimanale Novella 2000, che mostra le pubblicazioni di matrimonio. La coppia dirà sì dopo 24 anni insieme. La conduttrice, 65 anni, ha deciso di sposarsi con rito civile a Fiesole, la sua città d’origine in Toscana.

Cesara Buonamici è sempre rimasta legata alla sua terra e all’azienda di famiglia, che produce un olio d’oliva diffuso in tutta Italia. La giornalista vive però stabilmente a Roma da oltre trent’anni e nella Capitale ha conosciuto il futuro marito, un medico 71enne. Al momento la data delle nozze non è stata svelata ma sarà sicuramente entro la fine dell’estate.

In un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin Cesara Buonamici aveva ammesso di non aver mai pensato al matrimonio per non spezzare l’idillio magico che si era creato con Joshua Kalman. Col tempo, però, la presentatrice ha indubbiamente cambiato idea. Insieme da tempo, i due non hanno mai avuto figli.

Cesara Buonamici ha confidato che non avere figli non è stata una scelta bensì un grande dispiacere. Purtroppo non sono mai arrivati. La Buonamici oggi riversa il suo amore materno nei confronti del figlio del fratello e del nipote di Joshua: è molto affezionata ad entrambi i ragazzi.

Joshua Kalman è un medico israeliano, figlio di genitori ebrei ungheresi. Cesara Buonamici, nonostante la popolarità televisiva, si è sempre tenuta alla larga da gossip e pettegolezzi. È una donna riservata e discreta.

La carriera di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici è laureata in Farmacia e durante gli studi ha iniziato a lavorare per una tv fiorentina e un giornale locale. Il passaggio a Finivest è arrivato nel 1982 quando Tele Libera Firenze è stata acquistata da Silvio Berlusconi.

Da oltre venti anni conduce il Telegiornale di Canale 5 ma Cesara si è cimentata pure in altre esperienze. Nel 2001 ha condotto il reality show Mediaset Love Stories. Come attrice ha interpretato se stessa nel film Immaturi e nella serie tv Uno bianca.

Nella pellicola Box Office 3D, diretta da Ezio Greggio, ha invece indossato i panni di un personaggio di fantasia. Il fisico perfetto della conduttrice è frutto di una ferrea alimentazione, senza troppi eccessi. Il mezzo busto ha però raccontato di amare la cucina fiorentina e in particolare la bistecca e la pappa col pomodoro.

Cesara non fuma e non beve alcolici. Una buona abitudine che le ha permesso di mantenere una splendida pelle nonostante l’età.