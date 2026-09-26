Cesara Buonamici doveva condurre il Grande Fratello, Mentana glielo impedì: la giornalista vuota il sacco

Tempo di confessioni per Cesara Buonamici, storico mezzo busto del Tg5 nonché attuale opinionista del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata del reality di Canale 5 in onda venerdì 25 settembre è stato omaggiato il compianto Pietro Taricone, uno dei concorrenti simbolo della prima edizione del GF, quella trasmessa nel lontano 2000. Il programma ebbe un successo tanto inaspettato quanto clamoroso, irrompendo nelle case di milioni di italiani e diventando un fenomeno televisivo senza precedenti. Alla conduzione c’era Daria Bignardi. Buonamici ha svelato che, al posto della collega, avrebbe dovuto esserci lei. I piani alti di Cologno Monzese, infatti, l’avevano scelta per timonare il reality show. Ma Enrico Mentana, che all’epoca era il direttore del Tg5, si mise di traverso e impedì di fatto a Cesara di prendere le redini della trasmissione. Le pose un aut aut: o il Tg5 o il GF. Lei scelse di rimanere nella squadra del telegiornale.

Cesara Buonamici e la rivelazione sulla conduzione del primo Grande Fratello: Enrico Mentana disse no

“Mi fu proposto di condurre la prima edizione storica del Grande Fratello, ma poi il mio direttore Enrico Mentana, ora lo posso anche dire, mi disse molto onestamente – e posso capirlo – che se avessi preso quella strada al TG5 non sarei tornata”. Così Cesara Buonamici al Grande Fratello Vip, mentre si stava parlando di Pietro Taricone, tragicamente scomparso a soli 35 anni il 29 giugno del 2010, dopo essere rimasto vittima a Terni di un incidente con il paracadute, sua grande passione.

Posta davanti alla scelta del Tg5 o del GF, non ebbe dubbi: restò a condurre il telegiornale. “E non mi sono mai pentita di quella scelta”, ha chiosato con orgoglio Cesara. Il destino ha poi voluto che la sua strada e quella del reality più spiato d’Italia si incrociassero nel 2023, quando le venne proposto di diventare opinionista. I tempi, rispetto al 2000, erano cambiati. Mentana era ormai lontano dal mondo Mediaset da anni. Lei accettò. E quella volta non le fu chiesto di dover decidere tra il Tg5 e il GF. Il resto è cosa nota: Buonamici è tutt’oggi la commentatrice dello show, insieme a Selvaggia Lucarelli.

Il ricordo di Pietro Taricone al Grande Fratello Vip

Tornando al ricordo di Pietro Taricone al GF Vip, a essere interpellata è stata Marina La Rosa. Lei conobbe bene il frusinate. Lo aveva incontrato al GF 1. Lui ebbe un flirt con Cristina Plevani, ma poi si innamorò della “gatta morta” che non cedette mai alle sue avance. Tra i due, però, non si creò un distacco, bensì un’amicizia.

“Era una persona stupenda, complessa, per nulla superficiale. Tra di noi non c’è mai stato niente, solo una grandissima e stupenda amicizia”, ha raccontato La Rosa. A questo punto ha preso la parola Buonamici, sottolineando che al tempo “tutti impazzivano per Marina e per Pietro” e aggiungendo che Taricone aveva una luce speciale e una forza espressiva non comune, in quanto era in grado di entrare in contatto con la gente.

Anche Selvaggia Lucarelli, che seguì il GF 1 da semplice spettatrice, ha speso parole di stima per Taricone: “Lui era un buono e come tante italiane ero innamorata pazza di Pietro. È stato il primo e forse unico Romeo del reality italiano”.