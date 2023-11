Cesara Buonamici di “pessimo gusto”: che figura al Grande Fratello

Cesara Buonamici, ma che cosa dici? La “super” opinionista del Grande Fratello, nel corso della puntata del 27 settembre, scivola su una buccia di banana con un’uscita alquanto discutibile, per usare un eufemismo. E non a caso, pure il quotidiano più prestigioso d’Italia, il Corriere della Sera, la infilza, parlando di “pessimo gusto” e dando come voto 4 alla mezzobusto del Tg5. Cosa è accaduto di preciso? Il patatrac comunicativo si è consumato nel momento in cui si è parlato delle svelenata di Beatrice Luzzi su Perla.

L’attrice, nei giorni scorsi, ha detto che la ragazza “sposerebbe Mirko domani perché sa che non ne troverà più uno così, mentre lui ne può avere quante ne vuole”. Tale malignità ha tenuto banco per oltre 40 minuti al GF. Alfonso Signorini ha vestito i panni che gli calzano a pennello, quelli del moralizzatore, riprendendo la Luzzi. Poi ha chiesto un parere sulla faccenda a Cesara Buonamici. Ed è qui che la giornalista è andata fuori strada.

“Perla è o non è “al livello” di Mirko? L’allora Principe Carlo – ha scandito Cesara – scelse Camilla rispetto a Diana e ora una è regina mentre l’altra non c’è più. L’amore non fa fare scelte razionali”. Dunque, chi sarebbe “Camilla” tra Perla, Greta e Mirko? Il punto, però, è un altro. Il paragone con i reali inglesi, già di per sé azzardato, è parso una caduta di stile non indifferente visto che si è basato soprattutto sull’estetica. E in fatti la penna del Corriere della Sera di Grazia Sanbruna ha sparato a zero sulla Buonamici:

“Non era proprio possibile ricorrere a un paragone che non coinvolgesse body shaming e perfino decessi? Buonamici si riconferma delicatissima anche quando paragona il bel Vittorio al Tavor perché parla lentamente. Forse nemmeno Ghinazzi sarebbe riuscito a fare di peggio…”

In effetti il mezzobusto del Tg5 poteva evitare un simile paragone. Ma si sa che la perfezione non esiste e pure i migliori a volte sbagliano. Interessante anche il riferimento di Sanbruna ad Enzo Ghinazzi, vale a dire a Pupo il quale, nelle scorse ore, proprio in una intervista al Corriere della Sera, ha rilasciato dichiarazioni scioccanti relative al periodo in cui fece l’opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha raccontato di non aver mai guardato un minuto di reality show semplicemente perché gli “faceva caga*e” e che c’era un autore che lo informava prima della puntata su ciò che era accaduto.