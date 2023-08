Cesara Buonamici, come evitare il trash? Le garanzie di Berlusconi

By

Il volto noto del TG5 avrebbe chiesto sicurezze a Pier Silvio Berlusconi in vista della sua partecipazione al Grande Fratello

Manca pochissimo all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e tutto sembra ormai essere stato definito. La prossima sarà sicuramente un’edizione anticonvenzionale e senza precedenti date le nuove linee guida anti trash fortemente volute dall’amministratore delegato della rete, Pier Silvio Berlusconi, e che hanno portato a una vera e propria rivoluzione all’interno del programma. Prima tra tutte la presenza di un’illustre giornalista come unica opinionista in studio: Cesara Buonamici.

Il mezzobusto dell’edizione delle 20 del telegiornale di Canale 5 è una personalità che negli anni che furono neanche lontanamente si pensava di potere associare al reality show. Ora però il vento è cambiato ma rimane un dubbio nella mente di molti: una giornalista come Cesara Buonamici rischia di perdere credibilità affiancando il suo nome a una trasmissione come il Grande Fratello?

Cesara Buonamici chiede garanzie a Pier Silvio Berlusconi

Negli ultimi mesi Mediaset ha più volte sostenuto di voler allontanare una volta per tutte l’aura di eccessivo trash dal Grande Fratello e che per farlo ha voluto includere nel cast personaggi di rilievo. Ecco quindi che la presenza di Cesara Buonamici nello studio insieme ad Alfonso Signorini servirebbe proprio a tale scopo. Ma la domanda è lecita: Piersilvio vuole per dare un profilo più alto al programma condotto da Alfonso Signorini ma se invece fosse lei a uscirne con un profilo più basso?

Un interrogativo che già la giornalista Selvaggia Lucarelli aveva proposto non molto tempo fa, sostenendo che a suo parere la presenza della Buonamici al Grande Fratello non sarebbe certo servita a risollevarne le sorti. Al contrario avrebbe potuto facilmente trascinare la giornalista del TG5 nel trash rovinandone l’immagine sapientemente costruita in anni di carriera.

A rispondere a questo interrogativo questa volta è stato il settimanale NuovoTv: “Indubbio è che ritrovare Cesara Buonamici come opinionista del GF farà un certo effetto a chi è abituato a seguirla al TG5. Di certo la giornalista ha chiesto garanzie a Pier Silvio Berlusconi che pare l’abbia chiamata personalmente per proporle questa nuova avventura. L’AD di Mediaset vuole dare una svolta al reality, alzando il livello qualitativo ed eliminando il trash. Sarà quindi lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici, non certo il contrario. Resta da capire se il nuovo corso del programma otterrà anche gli ascolti sperati.”

Niente paura quindi, stando a queste dichiarazioni pare che la partecipazione della giornalista al reality in qualità di opinionista celi una sorta di compromesso tra lei e l’amministratore delegato della Rete del Biscione. In questo modo la Buonamici continuerà a mantenere la sua personalità e modo di condurre mentre il reality cambierà e assumerà vesti più serie e soprattutto consone al suo personaggio.